UE : Zelensky redoute un blocage de Poutine sur l’adhésion de l’Ukraine

Quatre ans après le début de la guerre, Kiev cherche à verrouiller son avenir européen. Une demande de calendrier précis relance les tensions autour de l’élargissement de l’Union.

À Strasbourg, l’Ukraine presse ses partenaires. Devant les eurodéputés, Volodymyr Zelensky a exigé une échéance claire pour l’adhésion de son pays à l’Union européenne, au moment où le conflit avec la Russie entre dans sa quatrième année. Dans un discours marqué par la défiance vis-à-vis de Moscou, le président ukrainien a mis en garde contre un scénario de blocage durable.

« Il est important pour nous d’avoir une date précise pour notre adhésion à l’Union européenne. Sinon, Vladimir Poutine trouvera un moyen de bloquer l’adhésion de l’Ukraine pendant des décennies, en divisant votre continent et l’Europe. Nous devons nous prémunir de cela. », a martelé le numéro un ukrainien. Cette intervention intervient dans un contexte diplomatique tendu, où chaque avancée institutionnelle reste soumise à l’unanimité des États membres.

Pression sur le calendrier européen

Kiev pousse désormais pour un engagement politique concret. Obtenir une date permettrait de sécuriser le processus face aux rapports de force internes à l’Union. Certains États membres afficheraient encore des réserves, notamment sur le rythme des réformes exigées à l’Ukraine. D’autres redoutent les conséquences d’un élargissement rapide en pleine guerre.

Dans ce contexte, une absence de calendrier pourrait ouvrir la voie à des blocages politiques répétés. Moscou chercherait, selon les autorités ukrainiennes, à exploiter ces divisions pour ralentir toute perspective d’intégration.

Une ambition ancienne relancée par la guerre

Depuis plusieurs années, Kiev affiche son ambition européenne. La demande d’adhésion, déposée dans l’urgence après l’invasion de 2022, a accéléré le processus, permettant à l’Ukraine d’obtenir le statut de pays candidat quelques mois plus tard. Cette orientation s’inscrit dans une stratégie plus large de rupture avec l’influence russe, engagée bien avant le conflit actuel. Les autorités ukrainiennes multiplient depuis les réformes censées aligner le pays sur les standards européens, notamment en matière de gouvernance et de justice.

Au sein de l’Union, le dossier ukrainien reste sensible. L’élargissement nécessiterait un consensus politique difficile à atteindre, alors que plusieurs capitales insistent sur le respect strict des critères d’adhésion. Les discussions pourraient se poursuivre dans les prochains mois, avec de nouvelles étapes attendues avant toute fixation d’une date d’entrée officielle.