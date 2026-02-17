USA : la capture de Maduro aurait coûté près de 3 milliards

Le 3 janvier 2026, l’opération militaire Absolute Resolve a abouti à l’arrestation de Nicolás Maduro à Caracas lors d’un raid nocturne héliporté. Cette intervention des forces spéciales de la Delta Force, coordonnée avec une neutralisation électronique des infrastructures du Venezuela, a permis le transfert immédiat de l’ancien dirigeant vers le navire de guerre USS Iwo Jima. Actuellement incarcéré au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, l’ex-président attend de comparaître devant un tribunal fédéral de New York pour des accusations de narcoterrorisme, tandis que Washington supervise la levée progressive des sanctions pétrolières.

Le déploiement naval massif et le coût de la surveillance au Venezuela

L’ampleur des moyens engagés pour cette mission de capture a mobilisé une part significative de la flotte des États-Unis dans les Caraïbes. Selon les données financières relayées par Bloomberg, le coût global de l’intervention s’élève à près de 3 milliards de dollars. Ce montant astronomique s’explique par le maintien en alerte permanente d’un groupe aéronaval complet et de plus de 150 aéronefs de haute technologie, incluant des chasseurs furtifs F-35 et des bombardiers B-1. Cette concentration de puissance de feu, étalée sur plusieurs mois avant l’assaut final, visait à garantir une maîtrise totale de l’espace aérien et maritime entourant le territoire vénézuélien.

L’impact budgétaire de la stratégie militaire pour sécuriser le pétrole

L’investissement financier colossal pour neutraliser une cible unique soulève des interrogations au sein du Congrès à Washington. Les analystes de BNN Bloomberg soulignent que ces 3 milliards de dollars englobent non seulement l’assaut tactique, mais aussi l’usure du matériel et le carburant nécessaire à un blocus de longue durée. Si certains experts considèrent ce prix comme un mal nécessaire pour stabiliser les ressources énergétiques régionales, d’autres y voient une dépense démesurée. La finalité de l’opération était de saturer les défenses de Fuerte Tiuna par une domination technologique absolue, rendant toute riposte du régime de Maduro impossible face aux commandos américains. Cette opération redéfinit les standards financiers des interventions chirurgicales modernes, posant la question de savoir si le contribuable américain acceptera que la capture d’un seul homme justifie une facture aussi élevée que celle d’une guerre conventionnelle.