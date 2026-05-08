Refus de bases militaires : Trump n'a pas encore tranché face à ses alliés

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a déclaré vendredi, lors d’une conférence de presse à Rome, que le président Donald Trump n’avait pas encore arrêté de réponse concrète au refus de plusieurs alliés de l’OTAN d’autoriser l’armée américaine à utiliser leurs bases militaires dans le cadre des opérations contre l’Iran.

« Il n’a pas encore pris ces décisions », a indiqué Rubio devant la presse, tout en qualifiant la situation de problème qui devrait être examiné.

L’Espagne en première ligne

Le refus le plus explicite est celui de Madrid. L’Espagne a interdit l’accès à ses bases pour des opérations offensives et fermé son espace aérien aux appareils militaires américains engagés dans le conflit. Le Premier ministre Pedro Sánchez avait qualifié la guerre contre l’Iran d’injustifiable et de dangereuse. La France a refusé le survol de son territoire à des avions transportant du matériel militaire à destination d’Israël, ce que Trump avait publiquement dénoncé. D’autres alliés ont accordé l’accès à leurs bases, mais uniquement pour des missions non offensives.

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Ce positionnement tranche avec celui de la Grèce, qui a autorisé les États-Unis à utiliser ses installations militaires, dont la baie de Suda en Crète, pour soutenir les opérations dans la région.

La question de l’utilité de l’OTAN posée ouvertement

Rubio avait soulevé la question dès la fin mars, affirmant sur Al Jazeera que si l’alliance atlantique se limitait à la défense collective de l’Europe sans réciprocité en cas de besoin américain, il s’agirait d’un mauvais arrangement à reconsidérer. Trump avait évoqué la possibilité d’un retrait de l’OTAN, avant de nuancer ses propos dans un entretien au Telegraph, affirmant que cette option était hors de question.

L’alliance compte 32 membres depuis l’adhésion de la Suède en mars 2024. La question du maintien des bases américaines en Europe, notamment en Espagne où sont stationnés plusieurs milliers de soldats à Rota et Morón de la Frontera, pourrait faire l’objet de renégociations lors du prochain sommet de l’OTAN prévu à La Haye.