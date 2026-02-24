USA : le rappeur TI s'en prend à 50 Cent dans un nouveau morceau

T.I. cible frontalement 50 Cent dans un extrait audio diffusé avant toute sortie officielle. Une fuite qui ravive un différend ancien entre les deux figures du rap américain.

Cette séquence circule déjà en ligne. Le contenu ne laisse aucune ambiguïté. Selon des éléments relayés par TMZ, T.I. a enregistré un morceau dans lequel il attaque directement 50 Cent. L’extrait, rendu public sans annonce préalable, expose une série de piques ciblées. Parmi elles, une accusation lourde. L’artiste d’Atlanta qualifie son rival de « répartiteur 5-0 », expression associée à l’idée de collaboration avec la police.

Le ton reste constant sur l’ensemble du passage. T.I. vise aussi l’attitude publique de 50 Cent, le décrivant comme un « guerrier du clavier », en référence à ses prises de position fréquentes sur les réseaux sociaux.

Une diffusion sans cadre officiel

Aucune date de sortie n’accompagne pour l’instant ce morceau. La séquence diffusée provient d’une fuite relayée par TMZ, qui affirme avoir obtenu l’enregistrement. L’extrait, court, se concentre sur les attaques. Du côté de 50 Cent, aucune réaction publique n’a été relevée à ce stade.

Une rivalité installée dans le temps

Entre T.I. et 50 Cent, les tensions ne datent pas d’aujourd’hui. Dès les années 2000, les deux artistes échangent des critiques, souvent sur fond de rivalité entre scènes régionales. Le premier s’impose comme une figure du rap du Sud. Le second domine la scène new-yorkaise avec une image construite autour du gangsta rap.

Un affrontement musical avait été envisagé à l’époque. Il n’a jamais abouti. Les années suivantes déplacent le conflit. Les échanges passent davantage par les médias et les réseaux sociaux, terrain sur lequel 50 Cent multiplie les provocations. T.I., jusque-là, privilégiait des réponses ponctuelles. La publication complète du morceau, si elle intervient, pourrait préciser l’ampleur de cette nouvelle phase.