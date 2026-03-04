À Malabo, le Bénin dresse son bilan à la tête des grandes chancelleries francophones

La capitale de la Guinée équatoriale a accueilli du 23 au 27 février 2026 les travaux de la 12ème Conférence internationale des Grandes chancelleries francophones. La Vice-Présidente de la République du Bénin, Mariam Chabi Talata Zimé Yerima, y a présenté le bilan de la présidence béninoise de l’organisation, avant de céder la direction à Malabo pour les deux prochaines années.

Devant les délégués des treize pays membres réunis à Malabo, le bilan de mandat présenté par la Vice-Présidente béninoise a reçu un accueil favorable. Les travaux se sont articulés autour du thème retenu par le pays hôte — « La résolution pacifique des conflits » —, décliné en six axes incluant des communications universitaires et l’évaluation des résolutions adoptées lors des conférences précédentes.

De nouvelles résolutions adoptées

L’édition de Malabo a débouché sur plusieurs engagements concrets. Les participants ont notamment acté la création d’une plaque symbolique destinée aux cérémonies de passation de présidence, le renforcement du partenariat avec l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), ainsi que la promotion des associations de décorés et la valorisation des artisans de paix au sein de l’espace francophone.

Ces décisions s’inscrivent dans la continuité des missions fondamentales de l’organisation, créée en 2003 à Ouagadougou lors de sa première conférence. Réunissant les institutions chargées de la gestion des ordres nationaux et des décorations dans chaque État membre, l’organisation tient ses assises tous les deux ans, le pays hôte fixant le thème des travaux.

Un calendrier tracé jusqu’en 2030

La passation de présidence à la Guinée équatoriale marque le début d’un cycle de deux ans pour Malabo. La feuille de route arrêtée à l’issue de la conférence prévoit que la 13ème édition se tiendra en 2028 en République démocratique du Congo, et la 14ème en 2030 au Togo.