Affaire Emiliano Sala : Cardiff débouté et condamné par la justice française

Le tribunal de commerce de Nantes a tranché, lundi 30 mars 2026, en faveur du FC Nantes dans le contentieux qui l’opposait à Cardiff City après la mort d’Emiliano Sala. La juridiction commerciale a rejeté les demandes du club gallois, qui réclamait près de 120 millions d’euros, et l’a condamné à verser une indemnisation au club français.

Cardiff City soutenait que le FC Nantes portait une part de responsabilité contractuelle dans l’organisation du déplacement aérien ayant conduit au crash du 21 janvier 2019. Le joueur argentin, transféré quelques jours plus tôt, avait trouvé la mort dans la Manche alors qu’il rejoignait son nouveau club.

Le tribunal rejette la demande de Cardiff

Dans sa décision rendue à Nantes, le tribunal de commerce a écarté la requête du club gallois, qui réclamait une réparation financière pour les pertes qu’il disait avoir subies après le décès de l’attaquant. Selon Reuters, Cardiff City a également été condamné à payer environ 480 000 euros au FC Nantes, au titre des frais de procédure et du préjudice moral retenu par la juridiction.

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Cette procédure, engagée en 2023, constituait l’un des derniers volets majeurs d’un long affrontement judiciaire entre les deux clubs. Cardiff cherchait à faire reconnaître une faute du club nantais dans les conditions entourant le voyage fatal, une lecture que la justice commerciale n’a donc pas suivie lundi.

Un dossier déjà tranché sur le transfert

Cette nouvelle décision s’ajoute à plusieurs revers déjà essuyés par Cardiff dans ce dossier. En septembre 2019, la commission du statut du joueur de la FIFA avait ordonné au club gallois de verser au FC Nantes un premier paiement de 6 millions d’euros correspondant à la première échéance du transfert.

Trois ans plus tard, le Tribunal arbitral du sport (TAS), basé à Lausanne, avait rejeté l’appel de Cardiff et confirmé que le transfert d’Emiliano Sala était juridiquement achevé avant sa mort. Cette lecture avait consolidé la position du FC Nantes dans le litige financier entre les deux clubs.

Une affaire encore marquée par ses suites financières

Au-delà du drame humain, l’affaire Sala a ainsi donné lieu à plusieurs procédures distinctes, mêlant droit du sport international et contentieux commercial. Les décisions successives rendues par la FIFA, le TAS puis le tribunal de commerce de Nantes ont, jusqu’ici, toutes été défavorables à Cardiff sur les points centraux du dossier.

À ce stade, la décision rendue lundi renforce encore la position du FC Nantes, alors que Cardiff City conserve, en principe, la possibilité d’exercer les voies de recours prévues par le droit français.