Affaire Gims : les dessous de sa mise en garde à vue en France

Gandhi Djuna, dit Gims, a été interpellé mercredi 25 mars 2026 à l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle par le service national des douanes judiciaires, à sa descente d’avion, et placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent en bande organisée. Le chanteur franco-congolais de 39 ans, plus gros vendeur de disques en Franceen 2025, est entendu sur commission rogatoire de juges d’instruction parisiens, selon le parquet national anti-criminalité organisée (Pnaco).

Un réseau international de sociétés écrans

D’après nos sources, les juges enquêtent sur un dispositif impliquant une multitude de structures créées dans plusieurs pays pour contourner la TVA, émettre de fausses factures et masquer l’origine de fonds illicites. Cinq anciens trafiquants de drogue de la région parisienne, reconvertis dans la criminalité financière, auraient déjà été mis en cause dans ce dossier.

L’enquête s’intéresserait notamment à Sunset Village Private Residences, un projet immobilier de luxe porté par Gims à Marrakech, au Maroc. Ce programme — 118 villas haut de gamme sur 13 hectares, chacune entre 400 et 1 200 m², pour une enveloppe totale de 100 millions d’euros — avait été annoncé en juin 2024, réalisé en partenariat avec la société Horizon Development. Le magazine Forbes en avait rendu compte à l’époque.

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Une implantation marocaine construite sur dix ans

Gims réside à Marrakech depuis plus d’une décennie. En 2019, il co-fondait le Centre international de la greffe de cheveux (CIGC) dans la ville ocre, avant de se tourner vers la promotion immobilière. Le 26 janvier 2026, soit moins de deux mois avant son arrestation, il présentait son deuxième programme immobilier au Maroc, baptisé The Valley, en partenariat avec Horizon Morocco — cinquante villas supplémentaires, toujours dans la région de Marrakech.

Lors du lancement de Sunset Village en 2024, l’artiste avait déclaré à Forbes : « J’ai eu un coup de foudre pour Marrakech, le lieu, les habitants et l’atmosphère sur place. » Aucun lien n’a été établi à ce stade entre la procédure judiciaire française et des personnes morales ou physiques marocaines.

Présomption d’innocence et suite de la procédure

L’avocat de Gims, Me David-Olivier Kaminski, n’a pas souhaité réagir aux sollicitations de l’AFP. La garde à vue intervient dans le cadre d’une commission rogatoire, ce qui signifie que des juges d’instruction dirigent les investigations — une phase distincte de la mise en examen. À ce stade, aucune inculpation n’a été annoncée. L’artiste, qui doit se produire le 18 avril prochain à Liévin, est présumé innocent.