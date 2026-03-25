France : le rappeur Gims interpellé dans une enquête pour blanchiment d'argent

Le chanteur et rappeur congolais Gims a été interpellé mercredi 25 mars à son arrivée à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, où il a été placé en garde à vue pour être entendu dans le cadre d’une enquête pour blanchiment en bande organisée, d’après le Parquet national anti‑criminalité organisée (PNACO). Son arrestation a eu lieu dès sa descente d’avion, sous le contrôle du service national des douanes judiciaires.

Artiste d’envergure internationale, Gims, de son vrai nom Gandhi Bilel Djuna, s’était bâti une carrière remarquable en France depuis les années 2000. Le rappeur d’origine congolaise avait d’abord connu le succès comme membre du groupe Sexion d’Assaut avant de se lancer en solo à partir de 2013, accumulant depuis les certifications disque de diamant et les collaborations prestigieuses en Europe et mondialement.

Une enquête centrée sur un projet immobilier marocain

La garde à vue intervient dans le cadre d’une enquête menée par les juges parisiens portant sur un système complexe de blanchiment international. Selon le Parquet national anti‑criminalité organisée, qui supervise l’investigation, l’enquête cible notamment un important projet immobilier de luxe à Marrakech, porté par Gims, appelé Sunset Village Private Residences, d’après le site Africa Intelligence.

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Selon le site, les magistrats étudient un réseau opérant via de nombreuses structures établies dans différents pays, utilisées pour contourner les obligations fiscales françaises, émettre de fausses factures et cacher l’origine de fonds issus d’activités illégales.

Des figures criminelles du sud de l’Île-de-France impliquées

Cinq anciens trafiquants de drogue de la région parisienne, désormais impliqués dans des activités criminelles à caractère financier, ont déjà été mis en cause dans ce dossier d’après Africa Intelligence. L’artiste doit être entendu dans le cadre d’une commission rogatoire, procédure judiciaire encadrant les auditions lors des enquêtes préliminaires.