Afrique : Trump étend à 30 pays la caution sur visa américain

L’administration Trump élargit son programme de caution obligatoire pour les visas touristiques et d’affaires à destination des États-Unis. À compter du 2 avril, les ressortissants de 50 pays — dont 30 africains — devront déposer une garantie financière remboursable pouvant atteindre 15 000 dollars pour obtenir un visa B1 ou B2.

Douze pays ajoutés, six africains

Le département d’État américain a annoncé l’intégration de douze nouveaux pays au dispositif, portant le total à 50. Parmi ces douze, six sont africains : l’Éthiopie, le Lesotho, l’île Maurice, le Mozambique, les Seychelles et la Tunisie. Ils rejoignent les 24 pays africains déjà soumis à cette obligation depuis le lancement du programme en août 2025, dont le Nigeria, le Sénégal, la Côte d’Ivoire ou encore la Tanzanie.

Le montant de la caution — fixé à 5 000, 10 000 ou 15 000 dollars — est déterminé par l’officier consulaire lors de l’entretien de demande de visa. La somme est restituée au voyageur si les conditions du visa sont respectées, notamment le retour dans le pays d’origine avant l’expiration du titre de séjour.

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Lutter contre les dépassements de séjour

L’administration Trump avait introduit ce mécanisme en août 2025 avec un objectif déclaré : réduire les cas de dépassement de séjour, situations dans lesquelles des titulaires de visa restent sur le territoire américain au-delà de la durée autorisée. Le dépôt de caution est présenté comme une incitation financière au respect des conditions d’entrée.

Le programme cible des pays dont les taux de dépassement de séjour ou de refus de visa sont jugés élevés par les autorités américaines. Sur les 50 pays concernés, l’Afrique subsaharienne et du Nord représentent 60 % des nations listées.

Les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 2 avril. Les demandeurs de visas B1 et B2 ressortissants des pays nouvellement inclus devront s’en acquitter dès cette date lors de leurs démarches auprès des ambassades et consulats américains.

Les 30 pays africains concernés par la caution sur visa américain

Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Centrafrique, Côte d’Ivoire, Djibouti, Éthiopie, Gabon, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Lesotho, Île Maurice, Malawi, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Nigeria, Ouganda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Tanzanie, Togo, Tunisie, Zambie.