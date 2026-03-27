Après le derby, Mbappé aurait exprimé son mécontentement à Arbeloa

Kylian Mbappé aurait mal vécu sa mise sur le banc lors du derby madrilène Real Madrid – Atlético de Madrid (3-2), disputé le 22 mars 2026 au Santiago Bernabéu. Entré en jeu à la 64e minute pour environ 26 minutes de jeu, le Français n’avait pas débuté la rencontre. Selon le journaliste Miguel Ángel Díaz de la radio espagnole Cadena COPE, il aurait interpellé son entraîneur Álvaro Arbeloa après le match pour lui faire part de son insatisfaction.

Une mise à l’écart assumée par le staff

Revenu de blessure après trois semaines d’absence en raison d’une entorse au genou gauche, Mbappé n’avait pas figuré dans le onze de départ. Arbeloa avait choisi de reconduire le onze victorieux face à Manchester City en Ligue des champions, préférant ne pas brusquer la réintégration de son attaquant. « Après presque un mois d’absence, la progression graduelle est ce que je préfère et ce qui est le mieux pour lui et pour l’équipe », avait justifié le technicien en conférence de presse d’après-match. Mbappé aurait, lui, estimé être pleinement opérationnel et s’attendait à débuter le match, selon la Cadena COPE.

Une prestation qui alimente le débat

Sa montée au jeu n’a pas dissipé la controverse. Plusieurs médias espagnols ont jugé sa prestation insuffisante au regard de l’enjeu. La radio Cadena SER a relevé son manque de pressing, tandis que le site Managing Madrid lui a attribué la note de 6 sur 10, estimant qu’il n’avait pas pesé sur les phases offensives. La question d’un Real Madrid plus performant sans lui, posée ouvertement dans la presse espagnole pendant sa blessure, a resurgi après le match.

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Arbeloa avait pourtant défendu son attaquant avant le derby, assurant que Mbappé était « à disposition » et qu’il jouerait « sans aucun doute ». Ses 38 buts en 35 matches toutes compétitions cette saison plaident pour un retour rapide dans le onze de départ.

Le Real Madrid retrouvera la compétition le 4 avril 2026 à Majorque en Liga, avant de défier le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions. Arbeloa a indiqué que Mbappé devrait bénéficier de temps de jeu supplémentaire avec l’équipe de France lors de la trêve internationale — deux matchs amicaux contre le Brésil et la Colombie aux États-Unis — avant de retrouver la Casa Blanca.