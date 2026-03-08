Le 3 mars 2026, l’exarque patriarcal d’Afrique brise le silence. Le métropolite Constantin rejette formellement les accusations liant l’Église orthodoxe russe au recrutement de jeunes Kényans pour le front ukrainien.

L’Exarchat patriarcal d’Afrique était accusé de tromper des habitants de pays africains en leur proposant des formations ou des emplois en Russie, pour les inciter en réalité à participer à des opérations militaires. Le métropolite Constantin a qualifié ces publications de « mensongères et calomnieuses », publiées par des « détracteurs de l’Église ».

Ce que les organisations kényanes ont documenté

Des militants affirment que des individus liés aux cercles de l’Église orthodoxe russe ont promu des opportunités d’emploi en Russie auprès de jeunes Kényans. Les promesses portaient sur des postes en usine, des emplois de sécurité ou des études — jamais sur un service militaire.

Le cas de Charles Waithaka Wangari est devenu le symbole national de l’affaire. Ce footballeur de 31 ans est entré en contact avec l’Église orthodoxe affiliée à l’Exarchat de Moscou au Kenya. Des recruteurs liés à l’Église lui auraient promis une carrière en Suède via un passage en Russie. Sa famille a appris le jour de Noël 2025 qu’une explosion l’avait tué et que sa dépouille ne pouvait être récupérée.

Vocal Africa, organisation panafricaine basée à Nairobi, estime que plus de 500 Kényans se sont rendus en Russie en deux ans via des circuits liés à l’Église, et que plus de 200 familles ont contacté l’organisation pour obtenir de l’aide.

Le démenti et sa faille

Un prêtre orthodoxe russe basé à Nairobi, qui a décliné d’être nommé, a nié toute implication dans le recrutement militaire. Il affirme que l’Église envoie des étudiants en séminaire, pas au combat, et dit pouvoir rendre compte de chacun d’eux.

Ce même prêtre a toutefois reconnu que les étudiants sont souvent avertis que le recrutement militaire peut survenir une fois arrivés en Russie. Pour Vocal Africa, cette admission contredit la position d’une institution qui affirme ignorer les risques encourus par ses membres.

L’Église orthodoxe russe n’avait aucune présence structurée en Afrique avant 2021, année de création de l’Exarchat patriarcal d’Afrique. Depuis, plus de 200 paroisses ont été créées dans 25 pays, avec une implantation particulièrement dense au Kenya.

Le Premier secrétaire du Cabinet Musalia Mudavadi se rend à Moscou en mars 2026 avec une demande explicite : un accord interdisant tout recrutement de Kényans, y compris via des structures religieuses. La réponse russe conditionnera la suite des relations diplomatiques entre les deux pays.