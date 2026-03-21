Avec Diego Garcia, le Khorramshahr-4 met l'Europe dans le viseur iranien

En tirant deux missiles balistiques Khorramshahr-4 contre la base américano-britannique de Diego Garcia — à environ 4 000 kilomètres de son territoire —, l’Iran a révélé le 20 mars 2026 une capacité offensive qui place désormais la majeure partie de l’Europe occidentale à portée théorique de son arsenal, selon des responsables américains cités par le Wall Street Journal. L’agence semi-officielle iranienne Mehr a revendiqué la frappe comme une démonstration que « la portée des missiles iraniens dépasse ce que l’ennemi imaginait ».

Ce que la distance de 4 000 kilomètres révèle

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, avait déclaré début mars que Téhéran avait délibérément maintenu la portée de ses missiles en dessous de 2 000 kilomètres « pour ne pas être perçu comme une menace par qui que ce soit dans le monde ». La tentative de frappe sur Diego Garcia double cette limite affichée.

Selon le compte de veille OSINT OSINTtechnical, le rayon d’action impliqué — environ 4 500 kilomètres depuis le centre de l’Iran — englobe théoriquement une grande partie de l’Europe centrale. En déplaçant les lanceurs vers la frontière azerbaïdjanaise ou turque, l’enveloppe de menace se décalerait considérablement vers l’ouest, mettant potentiellement chaque capitale européenne à portée. Paris se trouve à environ 4 221 kilomètres de Téhéran — dans le même ordre de grandeur que Diego Garcia.

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D’un point de vue technique, la frappe repose vraisemblablement sur un allègement de la charge utile — estimée entre 300 et 500 kilogrammes — permettant d’étendre la portée du Khorramshahr-4 au prix d’une puissance destructrice réduite et d’une précision dégradée.

Une capacité qui invalide trois ans de négociations

L’organisation Iran Watch, rattachée au Wisconsin Project on Nuclear Arms Control, estimait que l’Iran disposait de missiles pouvant atteindre jusqu’à 4 000 kilomètres, tandis que le centre de recherche israélien Alma évaluait cette portée à environ 3 000 kilomètres, avec des indices de développement supplémentaire. Les négociations de début 2026 avaient achoppé en partie sur le refus iranien de discuter de toute limitation de ses systèmes balistiques.

Pour les analystes de défense, la frappe représente moins une attaque manquée qu’un test grandeur nature en conditions de combat, susceptible de modifier les calculs de menace pour les planificateurs américains, britanniques et de l’OTAN.

La défense antimissile européenne face à une nouvelle donne

Le ministère britannique de la Défense a confirmé que les actions iraniennes constituent une menace directe pour les intérêts et alliés britanniques, tout en précisant que des avions de la Royal Air Force poursuivent leurs opérations défensives dans la région.

L’exposition de l’Europe repose toutefois sur des conditions opérationnelles strictes. Une frappe depuis le territoire iranien central vers l’Europe occidentale nécessiterait de survoler l’espace aérien turc, les Balkans ou la Méditerranée orientale — des zones couvertes par les systèmes Patriot et SM-3 de l’OTAN.

La capacité théorique ne se traduit pas automatiquement en capacité opérationnelle, d’autant que les stocks iraniens ont été très lourdement réduits depuis le début du conflit : selon les estimations du président américain Donald Trump, Téhéran n’aurait conservé que 8 % de son arsenal balistique initial.

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz a prévenu que l’intensité des frappes israéliennes contre l’Iran allait croître sensiblement dans les jours à venir, ce qui pourrait encore réduire les capacités de tir à longue portée de Téhéran.