Bénin : 6,5 millions d’euros pour propulser l'innovation technologique

Le paysage technologique béninois s’apprête à franchir un nouveau palier. Le fonds Saviu II, administré par Partenaires Saviu, vient de mobiliser 6,5 millions d’euros pour dynamiser l’écosystème numérique en Afrique de l’Ouest francophone, avec le Bénin comme l’un de ses piliers stratégiques. Ce nouveau véhicule financier vise à consolider un axe technologique majeur reliant Cotonou, Abidjan et Dakar.

En ciblant spécifiquement les pays francophones souvent sous-capitalisés, Saviu II consacrera au moins 60 % de ses engagements au Bénin et à ses voisins (Sénégal, Côte d’Ivoire, Cameroun, etc.). L’objectif est d’offrir un canal de financement robuste aux entreprises à forte valeur ajoutée. Le montage financier repose sur une synergie institutionnelle solide : 4,5 millions d’euros injectés par la Banque africaine de développement (BAD), 2 millions d’euros garantis par l’Union européenne via le programme Boost Africa, agissant comme une couverture de sécurité pour les investissements initiaux.

Saviu II prévoit d’accompagner une vingtaine de jeunes pousses avec des tickets d’investissement oscillant entre 500 000 et 3 millions d’euros. Le fonds interviendra dès les phases critiques de pré-amorçage et d’amorçage, souvent en co-investissement avec des incubateurs locaux. « Ce fonds offre aux entrepreneurs béninois un accès stable à des ressources institutionnelles pour sécuriser leurs phases de démarrage », précise le communiqué lié au lancement.

Fort du succès de Saviu I (10 millions d’euros ayant soutenu 12 entreprises), ce second volet ambitionne de transformer les pépites locales en champions régionaux. Pour le Bénin, c’est une opportunité majeure de structurer durablement son économie numérique et de favoriser l’expansion internationale de ses talents.