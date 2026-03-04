Bénin : Boni Yayi révèle les raisons de sa démission du parti LD et lance un appel

Thomas Boni Yayi se retire de la présidence du parti Les Démocrates, principal mouvement d’opposition béninois selon des annonces publiées ce mercredi 4 mars 2026. L’ancien chef de l’État béninois a invoqué les raisons de sa démission auprès des membres du parti.

Dans un courrier daté du 3 mars 2026, l’ex-président justifie son départ par des problèmes de santé et son souhait de tourner la page sur ses activités politiques au sein de la formation. « Pour des raisons de santé, et afin de pouvoir pleinement consacrer cette nouvelle étape de ma vie au repos, j’ai choisi de mettre un terme à mes activités politiques au sein du parti », expose-t-il.

Un leadership confié aux structures internes

Yayi Boni n’abandonne pas le parti sans transition. Selon son message, il transfère la direction à l’équipe dirigeante en place jusqu’au prochain congrès, respectant ainsi les procédures statutaires. « Dans un esprit de continuité et de responsabilité, je confie la direction du parti aux Vice-présidents et aux instances dirigeantes dans l’esprit des textes du parti jusqu’au prochain congrès » a t-il déclaré.

Publicité

Un appel à l’unité face aux défis électoraux

Le fondateur des Démocrates appelle la structure à privilégier une « gestion consensuelle » et à protéger l’unité interne du parti. Son message aux militants et responsables adopte un ton de gravité, rappelant que sa décision résulte d’une longue réflexion. Il conclut par des vœux religieux : « Que l’Éternel des Armées vous accorde sa miséricorde et couronne de succès tous vos engagements futurs. Dieu bénisse le Bénin et le Parti Les Démocrates. »

La démission de Yayi Boni intervient alors que la formation traverse une période critique. Le parti n’a remporté aucun siège aux législatives du 11 janvier 2026 et sa candidature a été invalidée pour la présidentielle du 12 avril 2026 pour déficit d’un seul parrainage, n’ayant rassemblé que 27 signatures contre 28 exigées. Ce déficit résulte notamment du retrait de sa fiche de soutien par le député Michel Sodjinou, qui a contesté la désignation du duo candidat porté par l’avocat Renaud Agbodjo et l’ancien député Judes Lodjou. Son fils Chabi Georges Nadjim Yayi a aussi démissionné du parti aujourd’hui. La démission de Yayi Boni s’ajoute aux défections successives observées au sein du mouvement depuis cette exclusion.