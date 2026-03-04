Bénin : double démission chez les Démocrates, Boni Yayi et son fils quittent le parti

Thomas Boni Yayi et son fils Chabi Georges Nadjim Yayi ont tous deux démissionné du parti Les Démocrates, selon des annonces publiées ce mercredi 4 mars 2026 par Guy Mitokpè, secrétaire national à la communication du parti, sur sa page Facebook. Ces départs surviennent à six semaines de la présidentielle du 12 avril, à laquelle la formation ne participera pas.

La démission du fils a été confirmée en premier. Chabi Georges Nadjim Yayi, qui occupait le poste de secrétaire aux relations extérieures du parti, aurait transmis sa lettre de départ à la direction ce mercredi, selon des sources concordantes. Les motifs précis de ce départ ne sont pas encore connus. Celle de Thomas Boni Yayi lui-même, fondateur et président du parti, a été annoncée le même jour par Guy Mitokpè via sa page Facebook. Les conditions dans lesquelles cette décision a été prise n’ont pas été précisées.

À lire aussi Cybercriminalité en Afrique et au Bénin : Un bilan de la lutte contre le phénomène s'impose

Un parti déjà hors jeu pour la présidentielle

Les deux démissions interviennent après plusieurs mois de turbulences internes qui ont abouti à l’exclusion du parti de la course présidentielle. La Commission électorale nationale autonome (CENA) avait rejeté la candidature des Démocrates faute d’un nombre suffisant de parrainages valides : le duo composé de l’avocat Renaud Agbodjo et de l’ancien député Judes Lodjou n’avait réuni que 27 signatures validées, alors que le code électoral en exige au moins 28. La Cour constitutionnelle avait ensuite confirmé cette décision, rejetant les recours du parti.

Publicité

Ce déficit d’un seul parrainage trouve son origine dans la défection du député Michel Sodjinou, qui avait retiré sa fiche de soutien en contestant la désignation du duo candidat. Sodjinou avait publiquement accusé Boni Yayi de « dérive d’un leadership sans partage » et de gestion opaque à la tête du parti.

Une crise qui s’est accumulée depuis les législatives

Les Démocrates avaient déjà subi des pertes significatives lors des élections législatives du 11 janvier 2026, où le parti n’a obtenu aucun élu, après avoir disposé de 28 députés à l’issue du scrutin de 2023. Cette chute a été précédé par une vague de démissions internes : trois vice-présidents du parti avaient quitté leurs fonctions, et six députés, dont Michel Sodjinou, avaient claqué la porte du groupe parlementaire lors de la deuxième session ordinaire de 2025.

Le contexte judiciaire a également pesé sur la formation. En décembre 2025, Chabi Yayi avait été interpellé par la Brigade criminelle dans le cadre des enquêtes consécutives à la tentative de coup d’État déjouée le 7 décembre contre le président Patrice Talon. Il avait été remis en liberté provisoire sous convocation judiciaire, selon son avocat, la procédure restant en cours.

Avec le départ de son fondateur, Les Démocrates abordent la présidentielle du 12 avril 2026 sans candidat, sans élus et désormais sans leur figure centrale. La question de la direction du parti et de sa restructuration devrait être tranchée dans les prochaines semaines.