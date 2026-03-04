Bénin : des fidèles musulmans implorent la clémence de Talon pour Réckya Madougou, 5 ans après son arrestation

Cinq ans après l’arrestation de l’ancienne ministre béninoise Réckya Madougou, des fidèles musulmans ont organisé le 3 mars 2026 une séance de prière à Parakou. L’initiative, tenue à la mosquée Alhouda, visait à implorer la clémence du président de la République, Patrice Talon. La prière a rassemblé des responsables religieux, des acteurs politiques, des proches de la famille Madougou ainsi que de nombreux fidèles, parmi lesquels des jeunes et des femmes venus de plusieurs quartiers de la ville.

Une prière collective organisée à la mosquée Alhouda

La rencontre religieuse s’est déroulée sous la direction de plus d’une dizaine d’imams issus des principales mosquées de la commune de Parakou. Les participants ont consacré la séance à des invocations pour les personnes détenues depuis plusieurs années, en particulier Réckya Madougou et ses coaccusés. Les organisateurs ont expliqué que cette initiative visait à demander à Dieu protection et assistance pour ceux qui se trouvent en détention, tout en adressant un appel à la clémence du chef de l’État. Une demande qui concerne également d’autres personnes présentées par leurs soutiens comme détenus politiques ainsi que les personnalités vivant à l’étranger à la suite des tensions politiques des dernières années.

Selon les responsables religieux présents, la démarche consiste à implorer la grâce d’Allah pour qu’il vienne au secours des frères et sœurs détenus depuis plusieurs années et à demander au président de la République de faire parler son cœur en procédant à leur libération .

Une mobilisation marquée par la symbolique du Ramadan

La séance de prière intervient alors que la communauté musulmane observe le mois de Ramadan, période consacrée au jeûne, au pardon et à la solidarité entre fidèles. Pour les imams ayant conduit la cérémonie, ce moment de l’année possède une portée spirituelle particulière. Les responsables religieux ont exprimé l’espoir que les prières formulées à cette occasion puissent être exaucées.

Ils ont rappelé que le Ramadan est traditionnellement considéré par les croyants comme une période propice aux demandes de pardon et aux démarches de réconciliation. La mobilisation a bénéficié de l’appui de membres de la communauté musulmane du département du Borgou, rejoints par des sympathisants et des proches des personnes concernées par les demandes de clémence.

Cinq ans après l’arrestation de Réckya Madougou

Réckya Madougou avait été interpellée le 3 mars 2021 à Parakou. Candidate du parti d’opposition Les Démocrates à l’élection présidentielle de 2021, elle avait été arrêtée par les autorités béninoises dans le cadre d’une enquête portant sur un projet présumé de déstabilisation lié à la période électorale. En décembre 2021, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) l’a condamnée à vingt ans de réclusion criminelle pour « complicité d’actes terroristes », à l’issue d’un procès qui avait suscité de nombreuses réactions dans le pays et à l’étranger.

Depuis cette condamnation, plusieurs initiatives politiques, religieuses et citoyennes ont appelé à des mesures d’apaisement, notamment à travers des demandes de grâce présidentielle ou de dialogue politique. La Constitution béninoise confère en effet au président de la République le pouvoir d’accorder la grâce aux personnes condamnées par la justice. La séance de prière organisée à Parakou marque ainsi le cinquième anniversaire de l’arrestation de l’ancienne ministre et de ses coaccusés. À ce stade, aucune annonce officielle n’a été faite par les autorités concernant une éventuelle mesure de clémence.