Bénin : Joseph Djogbénou rend grâce avec Vlavonou pour ses deux mandats au Parlement

La cathédrale Notre-Dame de l’Immaculée Conception de Porto-Novo a abrité, samedi, une messe d’action de grâce organisée par l’Église catholique pour marquer les deux mandats accomplis par Louis Gbèhounou Vlavonou à la présidence de l’Assemblée nationale. La célébration eucharistique a été présidée par Aristide Gonsallo, évêque du diocèse de Porto-Novo.

Plusieurs responsables d’institutions de la République ont pris part à cette célébration religieuse. Le président de l’Assemblée nationale en fonction, Joseph Fifamin Djogbénou, a fait le déplacement afin de s’associer à cet hommage rendu à son prédécesseur.

Présence du président de l’Assemblée nationale

La participation de Joseph Djogbénou à cette messe d’action de grâce a marqué la cérémonie. Aux côtés de Louis Vlavonou, l’actuel président du Parlement a pris part à ce moment de prière et de reconnaissance célébré devant de nombreux invités.

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La célébration a réuni des personnalités issues des institutions de la République, des parlementaires ainsi que des responsables de l’administration parlementaire. L’office religieux s’est déroulé dans une atmosphère de recueillement, en présence de fidèles et de proches venus témoigner leur considération à l’ancien président de l’Assemblée nationale.

Plusieurs responsables d’institutions présents

Parmi les personnalités présentes figuraient Victor Dassi Adossou, président de la Cour suprême, Sacca Lafia, président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), et Pascal Essou, Médiateur de la République. D’anciens responsables d’institutions ont également assisté à la célébration, notamment Abraham Zinzindohoué et Cécile Zinzindohoué. Plusieurs députés, anciens et actuels, ont pris part à la messe, dont Nicaise Fagnon, Lafia Oumorou, Antoine Hounga, Denise Hounmènou, Célestin Hounsou, Aké Natondé, Zannou John Méjor, David Godonou Ouinsa, Charlemagne Yankoti et Djamilathou Mohamed Sidi.

Une célébration marquant la fin d’un cycle parlementaire

La messe d’action de grâce a été organisée pour saluer le parcours de Louis Vlavonou à la tête du Parlement béninois. L’ancien président de l’Assemblée nationale a dirigé l’institution durant deux mandats successifs.

Cette cérémonie religieuse a également rassemblé plusieurs cadres de l’administration parlementaire ainsi que des proches de l’ancien responsable institutionnel. La présence conjointe de Louis Vlavonou et de Joseph Djogbénou lors de cette célébration a illustré la continuité au sein de l’institution parlementaire. Au terme de la célébration, les participants ont quitté la cathédrale après ce moment de prière consacré à l’action de grâce pour le parcours accompli par l’ancien président du Parlement.