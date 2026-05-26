Bénin : Yassine Latoundji prend fonctions et annonce sa feuille de route

Yassine Latoundji a officiellement pris la tête du ministère de la Culture, des Arts et du Patrimoine ce mardi 26 mai 2026 à la Cité ministérielle de Cotonou, lors d’une cérémonie de passation avec Shadiya Alimatou Assouma, ministre intérimaire sortante du tourisme, de la culture et des arts. La cérémonie s’est tenue en présence des cadres des deux ministères, des directeurs généraux d’agences sous tutelle et de plusieurs acteurs du secteur culturel.

La prise de fonction de Latoundji consacre une rupture organisationnelle : le nouveau gouvernement du président Romuald Wadagni a séparé la culture du tourisme, créant un département ministériel distinct dédié aux arts, à la culture et au patrimoine. Shadiya Assouma, qui assurait l’intérim, a dressé un bilan des avancées enregistrées sous le précédent régime — valorisation du patrimoine, projets muséaux, réformes structurelles — avant d’identifier les chantiers restants : modernisation institutionnelle, structuration des filières et professionnalisation des métiers culturels.

Prenant la parole, Yassine Latoundji a posé d’emblée le cadre de son mandat autour de trois orientations qu’il a qualifiées de « fidélités » : fidélité à l’identité béninoise à travers la promotion des langues, du Vodun et des patrimoines royaux ; fidélité aux créateurs et artistes, avec un accent mis sur la protection des droits d’auteur, l’accès au financement et à la formation ; fidélité enfin au patrimoine culturel, envisagé comme ressource économique autant que mémoire collective.

La culture comme moteur d’emplois pour la jeunesse

Le nouveau ministre a été explicite sur sa conception du rôle économique de la culture. « Une culture qui rayonne sans enrichir ceux qui la portent n’est qu’une vitrine », a-t-il déclaré, annonçant sa volonté de transformer les industries culturelles et créatives en source tangible d’emplois et d’opportunités pour la jeunesse béninoise.

Il a rendu hommage à son prédécesseur Jean-Michel Abimbola pour les avancées accomplies sous la présidence de Patrice Talon, tout en affirmant inscrire son action dans une logique de résultats mesurables. Le ministère de la Culture, des Arts et du Patrimoine hérite notamment du dossier des œuvres restituées par la France au Bénin en novembre 2021 — vingt-six trésors royaux du Danxomè — dont la mise en exposition permanente au futur Musée de l’Épopée des Amazones et des Rois du Danxomè à Abomey constitue l’un des chantiers patrimoniaux majeurs attendus sous le nouveau gouvernement.