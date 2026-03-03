Bénin : l’auteur d’un accident à Akassato sera présenté au procureur après deux morts

Le week-end dernier à Akassato, dans la commune d’Abomey-Calavi, un accident de la route a entraîné la mort de deux personnes. Selon Bip Radio, le drame s’est produit vers 21h à proximité du supermarché Dupont, lorsqu’un conducteur a perdu le contrôle de sa voiture.

Collision violente sur la route Akassato – Cotonou

D’après le média, le conducteur circulait à vive allure en direction de Cotonou lorsqu’il aurait franchi le terre-plein central, se retrouvant sur la voie opposée. Sa voiture a percuté un autre véhicule transportant deux occupants. Le choc a été fatal pour ces derniers, qui sont morts sur place.

Le conducteur mis en cause a quitté les lieux immédiatement après l’accident. Il s’est présenté le lendemain au commissariat d’Akassato, où il a été placé en garde à vue.

Procédure judiciaire en cours

Les autorités locales ont indiqué que l’automobiliste sera présenté dans les prochains jours au procureur près le tribunal d’Abomey-Calavi. La prochaine étape judiciaire sera la comparution de l’auteur présumé devant le procureur, qui décidera des suites à donner à cette affaire conformément au Code pénal béninois.