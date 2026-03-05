Bénin : le CNIN alerte sur des arnaques à la vente de gaz en ligne

Le Centre national d’investigation numérique (CNIN) a mis en garde les populations contre une nouvelle forme d’escroquerie en ligne liée à la vente de bouteilles de gaz domestique. L’alerte a été publiée ce jeudi 5 mars 2026 sur les réseaux sociaux de l’institution, qui signale la circulation de fausses annonces promotionnelles sur Facebook et TikTok visant à piéger des acheteurs.

Selon le CNIN, ces publications présentent des offres de vente de bouteilles de gaz à prix réduits afin d’attirer les personnes à la recherche de ce produit largement utilisé dans les ménages. Une fois le contact établi, les fraudeurs demandent généralement aux intéressés d’effectuer un paiement à distance avant toute livraison, puis disparaissent après réception de l’argent.

L’institution indique que plusieurs citoyens ont déjà été victimes de ce procédé. Dans son message d’alerte, le Centre évoque la multiplication de ces annonces frauduleuses qui circulent actuellement sur les plateformes numériques.

De fausses promotions diffusées sur les réseaux sociaux

Le CNIN explique que les cybercriminels exploitent la popularité des réseaux sociaux pour diffuser leurs annonces trompeuses. Les offres mettent en avant des promotions jugées attractives pour des bouteilles de gaz domestique, un produit de première nécessité dans de nombreux foyers.

Les fraudeurs utilisent des pages ou des comptes créés récemment pour publier ces annonces. Les internautes sont ensuite invités à contacter un numéro ou un compte privé afin de finaliser l’achat. Le paiement est souvent exigé par transfert d’argent mobile, sans possibilité de vérifier l’existence réelle de la marchandise. Cette technique s’appuie sur la rapidité des échanges en ligne et sur l’attrait des prix annoncés pour convaincre les victimes de payer avant toute vérification.

Conseils du CNIN pour éviter les pièges

Face à cette situation, le Centre national d’investigation numérique appelle les consommateurs à faire preuve de vigilance lors de leurs achats en ligne. L’institution recommande de ne jamais effectuer de paiement avant d’avoir vu physiquement le produit.

Le CNIN conseille également de privilégier les points de vente reconnus et agréés pour l’achat de bouteilles de gaz. Les autorités rappellent que ces circuits formels offrent davantage de garanties quant à l’origine et à la disponibilité du produit. Dans son message publié sur les réseaux sociaux, le Centre insiste sur la prudence à adopter face aux offres inhabituelles : « Plusieurs de nos concitoyens en sont victimes », avertit l’institution.