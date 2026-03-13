Bénin: Le Parti LD accepte finalement le départ de Yayi, Houndété le remplace

Le parti Les Démocrates a pris acte, vendredi 13 mars 2026, de la démission de son président Boni Yayi, ancien chef de l’État béninois. La décision a été confirmée à l’issue d’une séance à huis clos des responsables de la formation politique, selon des informations rapportées par Bip Radio.

D’après Jude Lodjou, l’un des responsables du parti interrogé par la radio après une suspension des travaux, la démission de l’ancien président de la République a été officiellement constatée par les membres réunis pour examiner la situation. Conformément aux textes internes du parti, le premier vice-président Éric Houndété assure désormais l’intérim à la tête de la formation politique.

Une direction intérimaire en attendant le Conseil national

Selon les informations diffusées par Bip Radio, la direction provisoire du parti revient au premier vice-président jusqu’à la tenue du prochain Conseil national. Cette instance devra se prononcer sur la situation institutionnelle du parti et sur les suites à donner à la démission du fondateur de la formation.

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La date de cette réunion n’a pas encore été annoncée. La séance en cours a été suspendue pour quelques heures, le temps pour les responsables du parti de poursuivre leurs échanges internes.

Une tentative de médiation restée sans effet

Avant cette prise d’acte, la coordination nationale du parti avait entrepris une démarche pour convaincre Boni Yayi de revenir sur sa décision. Une délégation d’une vingtaine de responsables s’était rendue à sa rencontre le mardi 10 mars 2026.

La réunion, tenue à huis clos, a duré près de trois heures sans aboutir à un changement de position de l’ancien président. Les membres de la délégation, composée notamment d’anciens députés et de cadres du parti, lui ont rappelé la position officielle de la coordination nationale, qui estimait que son rôle au sein du parti justifiait le rejet de sa démission. Selon les informations rapportées par Bip Radio, l’ancien chef de l’État a maintenu sa décision malgré cette démarche.

Une rencontre finalement organisée à Tchaourou

La réunion avec la délégation du parti devait initialement se tenir à Parakou. Elle s’est finalement déroulée à Tchaourou, sans qu’une explication publique soit donnée sur ce changement de lieu.

À l’issue de cette rencontre, la position de l’ancien président est restée inchangée, confirmant son départ de la direction du parti qu’il avait fondé.

Cette démission intervient après une autre évolution interne signalée au sein de la formation politique. Selon des informations précédemment rapportées par Bip Radio, l’un des fils de Boni Yayi avait également quitté ses fonctions dans l’organisation.

Les responsables des Démocrates devraient désormais attendre la convocation du Conseil national pour statuer officiellement sur la situation et préciser l’organisation de la direction du parti pour la suite de ses activités.