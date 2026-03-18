Bénin : le tiktokeur Billy placé en détention provisoire par la CRIET

Le créateur de contenu Arsène Kplédo, connu sous le pseudonyme Billy sur les réseaux sociaux, a été placé sous mandat de dépôt le mercredi 18 mars 2026 après sa présentation devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. L’audience de l’intéressé est programmée au 23 avril 2026, selon les informations communiquées sur la procédure.

Interpellé environ une semaine avant sa comparution, le mis en cause fait l’objet de poursuites dont la nature précise n’a pas été détaillée à ce stade par les autorités judiciaires. La décision de placement en détention provisoire est intervenue à l’issue de son audition devant la juridiction spécialisée.

Une détention en attente de jugement

Le mandat de dépôt prononcé implique le maintien en détention de l’intéressé jusqu’à l’examen de son dossier lors de l’audience publique prévue. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme est compétente pour connaître des infractions économiques et des faits liés à la criminalité organisée, conformément aux textes en vigueur.

Publicité

Dans ce type de procédure, la détention provisoire vise à garantir la comparution du prévenu devant la juridiction et à préserver le bon déroulement de l’enquête judiciaire. Les éléments du dossier devraient être débattus lors de l’audience fixée en avril, où la Cour se prononcera sur les faits reprochés.

Une figure suivie sur les réseaux sociaux

Avant son interpellation, Arsène Kplédo s’était imposé comme une figure visible sur les plateformes numériques au Bénin. Il s’est notamment fait connaître au sein du duo « Molly et Billy », à travers la diffusion régulière de contenus axés sur la vie de couple, la parentalité et les réalités quotidiennes.

Cette présence en ligne lui a permis de fédérer une audience importante, composée d’abonnés suivant l’évolution de sa vie personnelle et de ses activités. Le format narratif adopté reposait sur une mise en scène du quotidien, qui a contribué à renforcer l’engagement de sa communauté.

Activités numériques et positionnement en ligne

En parallèle de ses publications, le créateur de contenu évoquait régulièrement des thématiques liées à la monétisation des réseaux sociaux. Dans plusieurs interventions en ligne, il présentait des méthodes visant à générer des revenus à partir des plateformes numériques.

Ce positionnement l’avait conduit à se présenter comme un interlocuteur pour des créateurs souhaitant développer des activités économiques sur internet. Ces éléments participent à son profil public, sans lien direct établi à ce stade avec les faits qui lui sont reprochés dans la procédure en cours.

Le dossier reste en instruction dans l’attente de l’audience du 23 avril 2026, au cours de laquelle la juridiction examinera les charges retenues et les arguments des différentes parties avant de rendre sa décision.