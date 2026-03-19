Bénin : Les Démocrates dénoncent des faux appels au boycott diffusés en leur nom

Les Démocrates dénoncent des appels au boycott diffusés en leur nom à Cotonou, le 18 mars 2026, à moins d’un mois du premier tour de l’élection présidentielle béninoise prévu le 12 avril 2026. Le parti d’opposition a publié un communiqué officiel pour dénoncer la circulation sur les réseaux sociaux de visuels frauduleux appelant au boycott du scrutin sous son identité visuelle.

Signé par le Secrétaire National à la Communication, Dr. Guy Dossou Mitokpè, le document dénonce une usurpation du logo et de la charte graphique du parti, et avertit que des poursuites pourraient être engagées contre les auteurs de ces publications.

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Aucune directive de boycott émise par la direction

La direction nationale du parti Les Démocrates précise qu’à ce jour, aucune instruction de boycott n’a été transmise à ses militants. Le parti rappelle que ses prises de position officielles sont exclusivement formulées par ses instances dirigeantes et relayées via ses canaux de communication propres. Il appelle ses sympathisants à ignorer tout message ne répondant pas à ces critères.

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La Coordination Nationale et le Conseil National du parti sont en cours de délibération pour définir la position officielle du mouvement face au scrutin présidentiel. Aucun calendrier n’a été précisé pour l’annonce de cette décision.

Un scrutin à deux tickets, une opposition fragmentée

Le premier tour de la présidentielle béninoise oppose deux tickets validés par la Cour constitutionnelle : Romuald Wadagni, ancien ministre de l’Économie et candidat de la coalition présidentielle, associé à la vice-présidente sortante Mariam Chabi Talata, face à Paul Hounkpè et Judicaël Hounwanou, représentant les Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE). Le président sortant Patrice Talon, au terme de son second mandat constitutionnel, ne figure pas parmi les candidats.

La campagne électorale pour le premier tour est prévue pour le 27 mars 2026 et se conclut le 10 avril à minuit. La proclamation des résultats provisoires par la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) est attendue pour le 14 avril. En cas de second tour, le vote est fixé au 10 mai 2026.