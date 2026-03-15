Bénin : l’ex-député Sacca Fikara rejoint les soutiens à Wadagni

À quelques semaines de l’élection présidentielle prévue le 12 avril 2026 au Bénin, l’ancien député Sacca Fikara, jusque-là proche du parti d’opposition Les Démocrates, a décidé de rejoindre la mouvance présidentielle et d’apporter son soutien au ministre de l’Économie et des Finances Romuald Wadagni. L’information a été rapportée par Libre Express.

Contacté par la rédaction de Libre Express, l’ancien parlementaire a confirmé son ralliement et son engagement en faveur de la candidature du ministre pour le scrutin présidentiel annoncé pour le dimanche 12 avril 2026.

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Un ralliement confirmé par l’ancien parlementaire

Ancien élu à l’Assemblée nationale, Sacca Fikara était identifié ces dernières années comme une figure de l’opposition, notamment à travers son engagement au sein du parti Les Démocrates. Son choix de soutenir Romuald Wadagni marque un changement de position dans le paysage politique à l’approche du scrutin.

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Selon Libre Express, l’ancien député a lui-même confirmé cette évolution politique lors d’un échange avec le média, officialisant ainsi son passage dans le camp de la mouvance présidentielle. Le soutien affiché concerne la candidature du ministre de l’Économie et des Finances, présenté comme l’un des prétendants à l’élection présidentielle d’avril 2026.

Un ancien opposant engagé dans les débats politiques

Sacca Fikara a siégé à l’Assemblée nationale lors de plusieurs législatures. Il a notamment été député durant la première législature issue du renouveau démocratique, entre 1991 et 1995. Il a également occupé un siège parlementaire lors de la cinquième législature.

Son parcours politique s’est construit autour de positions critiques à l’égard de plusieurs initiatives institutionnelles. L’ancien député s’était notamment opposé à des projets de révision de la Constitution portés sous différents régimes politiques, y compris durant la présidence de Patrice Talon.

Plus récemment, son nom avait circulé dans l’actualité politique à l’automne 2025. Une vidéo diffusée en octobre de la même année le montrait s’adresser publiquement au député Michel Sodjinou, auquel il demandait de parrainer la candidature du duo Renaud Agbodjo – Jules Lodjou, présenté par l’opposition. La candidature de ce tandem n’avait finalement pas été retenue par les instances électorales, faute d’avoir réuni le nombre de parrainages requis.

Une présidentielle prévue le 12 avril 2026

Le ralliement de Sacca Fikara intervient dans la phase préparatoire de l’élection présidentielle fixée au 12 avril 2026 au Bénin. Ce scrutin doit permettre de désigner le successeur du président Patrice Talon, qui arrive au terme de son second mandat.

La législation électorale béninoise impose aux candidats à la magistrature suprême de disposer de parrainages émanant d’élus, notamment des députés ou des maires, pour que leur dossier soit validé par les institutions électorales compétentes. À mesure que l’échéance électorale approche, les prises de position et les alliances politiques continuent d’évoluer, avec des soutiens qui se structurent autour des candidatures déjà déclarées ou envisagées pour le scrutin d’avril prochain.