Bénin : Lionel Zinsou appelle les Béninois à dépasser les querelles politiques

L’ancien Premier ministre béninois Lionel Zinsou a pris la parole dimanche 1er mars 2026 lors de la rentrée politique de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) à Abomey-Calavi, pour exhorter la classe politique béninoise à mettre de côté ses divisions au profit de l’intérêt national.

Devant les militants du parti au pouvoir, l’économiste franco-béninois a livré un plaidoyer pour l’unité, estimant que l’engagement envers la croissance et la réputation du Bénin devait primer sur toute appartenance partisane. Le seul engagement qui est supérieur à tous, c’est la grandeur de ce pays, la robustesse de ce pays , a martelé l’ancien premier ministre béninois.

Un appel qui intervient sur fond de tensions politiques persistantes

Lionel Zinsou n’est pas un novice dans le paysage politique béninois. Ancien directeur général du fonds d’investissement PAI Partners et associé-gérant chez Rothschild & Cie, il avait été nommé Premier ministre en 2015 par le président Thomas Boni Yayi avant de se porter candidat à l’élection présidentielle de 2016, qu’il avait perdue face à Patrice Talon. Neveu de l’ancien président du Dahomey Émile Derlin Zinsou, il incarne une longue tradition d’engagement public dans une famille marquée par l’histoire politique du pays.

Son intervention du 1er mars survient à un moment où le Bénin reste traversé par des fractures entre partisans du pouvoir actuel et une opposition dont plusieurs figures ont été écartées de la compétition électorale ces dernières années. La rentrée de l’UP-R, formation soutenant le président Talon, lui offrait une tribune pour formuler cet appel au dépassement des clivages.

La reconnaissance des succès économiques, une posture qui lui vaut des critiques

Lionel Zinsou a également évoqué les attaques dont il fait l’objet depuis qu’il a publiquement salué les résultats économiques enregistrés par le Bénin ces dernières années. Ses prises de position favorables au bilan de l’exécutif actuel serait perçu par certains comme un ralliement opportuniste. « Reconnaître les succès du Bénin vous vaut d’être considéré comme un vendu », a-t-il déploré.

Le Bénin affiche des indicateurs macroéconomiques en progression : selon les données de la Banque mondiale et du FMI, le pays a maintenu un taux de croissance supérieur à 7 % ces dernières années, porté notamment par les réformes du secteur agricole, la modernisation portuaire et le développement des infrastructures. Ces résultats sont régulièrement cités par le gouvernement Talon pour justifier sa trajectoire, tout en étant contestés par l’opposition sur le plan des libertés publiques et de l’inclusion politique.

Une prise de parole à quelques semaines de la présidentielle

L’intervention de Lionel Zinsou intervient à un moment charnière : après la victoire écrasante de la majorité aux élections législatives et communales de janvier 2026, le Bénin se prépare à une élection présidentielle prévue dans les prochaines semaines. Son appel à l’unité avant la présidentielle, formulé depuis la tribune de l‘UP-R– formation de la majorité- sera-t-il entendu au-delà des rangs de la majorité ?