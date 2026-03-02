Bénin : L’Opération Mirador appuie les populations des 2KP

Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité au nord du Bénin, l’arme de la proximité s’avère aussi redoutable que celle des fusils. Depuis le vendredi 27 février 2026, les populations des communes de Kouandé, Kérou et Péhunco (2KP) respirent un air de renouveau. Les Forces Armées Béninoises (FAB), via l’Opération Mirador, viennent de livrer une série d’infrastructures sociales vitales, marquant un tournant dans la stratégie civilo-militaire du pays.

L’armée ne se contente plus de patrouiller ; elle bâtit. À Makrou, Yinkinin et Becket, le calvaire de l’eau potable appartient au passé grâce à l’installation de forages modernes alimentés par des pompes solaires de 1 500 watts. Parallèlement, le secteur éducatif de Péhunco a reçu un coup de pouce majeur avec l’inauguration au CEG 1 d’un module de trois salles de classe, entièrement équipées de plus de 400 tables-bancs.

Ces réalisations sont le fruit d’une synergie entre les FAB et des partenaires stratégiques tels que le Département américain de la Défense, Spirit of America et Strategic Stabilization Advisors.

Lors de la cérémonie officielle de remise à Péhunco, le Colonel Valère Adamasso, Commandant Adjoint de l’Opération Mirador, a martelé une vérité essentielle : « La sécurité durable ne se décrète pas, elle se construit avec les populations. » Pour la hiérarchie militaire, ces dons ne sont pas de simples actes de charité, mais les piliers d’un « pacte de confiance » indispensable pour vaincre le terrorisme.

Le maire de Péhunco, Orou Maré Koto, et le représentant du préfet de l’Atacora ont salué ces gestes qui renforcent la résilience des communautés face aux menaces extérieures. En répondant aux besoins concrets — soif et éducation — l’armée assèche le terreau de la frustration où tentent de germer les idéologies extrémistes.

Mise en place en mars 2025, la Cellule des actions civilo-militaires de l’Opération Mirador s’impose désormais comme le trait d’union entre les forces de défense et les citoyens. Ce modèle béninois de sécurité de proximité prouve que l’écoute et la concertation sont les meilleures munitions pour garantir une stabilité à long terme dans la région de l’Atacora.