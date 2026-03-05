Bénin : l’UJPD organise une mobilisation en soutien au duo Wadagni–Talata

Le mouvement politique Union des Jeunes Patriotes pour la Démocratie (UJPD) organise ce vendredi 6 mars 2026 une rencontre de mobilisation à Aibatin, dans la commune de Cotonou, en soutien au duo candidat Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata pour l’élection présidentielle. L’initiative est portée par Romaric Nicolas Azagnadji, responsable du mouvement, qui coordonne les activités de sensibilisation auprès des électeurs.

Selon les organisateurs, cette rencontre vise à renforcer l’engagement citoyen et à encourager la participation des électeurs au scrutin présidentiel prévu le 12 avril 2026 au Bénin. La mobilisation doit réunir des militants, des sympathisants et des relais communautaires mobilisés autour de cette dynamique politique.

Une rencontre de mobilisation prévue à Cotonou

La rencontre annoncée à Aibatin s’inscrit dans une série d’actions lancées par l’Union des Jeunes Patriotes pour la Démocratie dans la perspective de la présidentielle de 2026. Les responsables du mouvement indiquent vouloir créer un cadre d’échanges avec les populations afin de promouvoir la participation électorale.

À travers cette initiative, l’UJPD entend également afficher son soutien au tandem formé par Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata. Les organisateurs expliquent que l’activité de ce vendredi doit permettre de sensibiliser les électeurs sur l’importance du vote et sur les enjeux du scrutin présidentiel. La rencontre devrait rassembler des jeunes militants, des responsables locaux du mouvement ainsi que des citoyens venus s’informer sur le processus électoral. Des interventions sont prévues pour expliquer les modalités de participation au vote et rappeler les étapes du scrutin.

Une stratégie axée sur la sensibilisation des électeurs

L’Union des Jeunes Patriotes pour la Démocratie s’appuie sur un réseau de militants et de relais communautaires pour mener ses activités de terrain. Le mouvement affirme multiplier les séances d’échanges avec les populations et les actions d’information sur les questions électorales.

Les responsables de l’UJPD indiquent que leurs initiatives s’adressent particulièrement aux jeunes électeurs, notamment ceux appelés à voter pour la première fois. Des campagnes de proximité sont menées pour expliquer les mécanismes du vote et encourager l’implication des citoyens dans le processus démocratique. Selon les organisateurs, la rencontre d’Aibatin constitue une étape dans un programme d’activités appelé à se poursuivre dans d’autres localités. L’objectif est de maintenir la mobilisation jusqu’à la date du scrutin.

Une échéance électorale fixée au 12 avril

L’élection présidentielle au Bénin est prévue pour le 12 avril 2026 conformément au calendrier électoral. Ce scrutin doit permettre d’élire le président de la République pour le prochain mandat. Dans cette perspective, plusieurs mouvements politiques et organisations de soutien multiplient les actions de mobilisation sur le terrain. L’UJPD affirme vouloir contribuer à une forte participation des électeurs lors de cette échéance.

La rencontre prévue ce vendredi 6 mars à Aibatin marque ainsi le lancement d’une nouvelle phase d’activités du mouvement, qui prévoit de poursuivre ses actions de sensibilisation dans les semaines précédant le scrutin présidentiel.