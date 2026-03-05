Bénin : Maurice Aïwanou, l'ex-agent de la garde rapprochée de Talon, sera inhumé le 14 mars 2026

Maurice Aïwanou, ancien agent de la garde rapprochée du président béninois Patrice Talon, décédé le 10 février 2026 à Cotonou à 43 ans, sera inhumé le samedi 14 mars 2026 à Akodéha. La famille a officiellement communiqué le déroulé des cérémonies, qui s’étaleront sur deux jours et mobiliseront trois localités : Cotonou, Abomey-Calavi et Akodéha.

Une veillée pour ouvrir les cérémonies

Les obsèques débuteront la veille, le vendredi 13 mars 2026, par une veillée de prières et de chants organisée à 19h30 à l’Eglise Catholique Saint Jean de Cotonou selon Le Matinal. Ce lieu de culte, situé dans la capitale économique du Bénin, accueillera également la messe corps présent le lendemain. La journée du samedi 14 mars s’ouvrira à 06h30 avec la levée du corps à la morgue Les Anges d’Abomey-Calavi. Le corps du défunt sera ensuite exposé à deux reprises : de 07h00 à 07h30 à son domicile de Cocotomey, puis de 08h00 à 09h00 à Ahogbohouè, Cité de l’Espérance, au sein de la maison familiale.

Messe et inhumation : le calendrier de la journée du 14 mars

La messe corps présent est fixée de 10h00 à 11h30 à l’Eglise Catholique Saint Jean de Cotonou. À l’issue de la célébration, le cortège funèbre prendra la direction d’Akodéha, localité du département du Zou, où l’inhumation est prévue à 13h00. Les condoléances seront reçues sur le parvis de l’église, après la messe. Maurice Aïwanou est décédé des suites d’une crise d’asthme, selon les informations rapportées par lla presse locale. Il était dans sa 44e année au moment de son décès.