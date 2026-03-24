Bénin : un suspect arrêté à Sakété avec plus de 220 kg de médicaments contrefaits

À Sakété, le commissariat de l’arrondissement a interpellé, dimanche 22 mars 2026, un individu soupçonné de trafic et de commercialisation de produits pharmaceutiques contrefaits. L’opération menée dans le quartier Araromi a permis la saisie de plus de 220 kilogrammes de marchandises, selon la page Facebook de la Police républicaine. Le suspect a été arrêté à son domicile, où il aurait installé un point de vente informel de médicaments, opérant à la fois en gros et au détail.

D’après les informations publiées par la Police républicaine, une équipe conduite par le chef du commissariat s’est rendue sur les lieux à la suite d’indices concordants sur des activités illicites. La perquisition a concerné trois dépendances de l’habitation.

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Les agents ont découvert une importante quantité de produits présentés comme des médicaments, stockés dans des conditions non conformes et destinés à la vente. L’ensemble des produits saisis est estimé à plus de 220 kilogrammes. La police précise que ces produits étaient écoulés localement, sans autorisation ni contrôle sanitaire, exposant les populations à des risques liés à leur composition et à leur origine.

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Placement en garde à vue et poursuite de l’enquête

À l’issue de l’opération, le suspect a été conduit au poste de police où il a été placé en garde à vue. Le commissaire Félix Agossou a indiqué, toujours sur la page Facebook de la Police républicaine, que la procédure suit son cours conformément aux dispositions en vigueur.

Selon les mêmes sources, le mis en cause doit être présenté à la Brigade économique et financière, compétente pour approfondir les investigations liées aux infractions économiques et aux circuits de distribution illicites.

Une infraction encadrée par la législation pharmaceutique

Au Bénin, la commercialisation de produits pharmaceutiques est strictement réglementée. La détention et la vente de médicaments contrefaits ou non autorisés exposent leurs auteurs à des poursuites pénales, notamment pour mise en danger de la santé publique et fraude.

Les opérations de ce type s’inscrivent dans les actions de contrôle engagées par les forces de sécurité pour lutter contre les circuits informels de distribution de médicaments. L’enquête ouverte devra permettre d’identifier d’éventuels complices et de retracer l’origine des produits saisis, avant la présentation du suspect aux autorités judiciaires compétentes.