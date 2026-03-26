Blanchiment en bande organisée : la garde à vue de Gims prolongée

Le rappeur Gims, de son vrai nom Gandhi Djuna, est maintenu en garde à vue ce jeudi 26 mars à Paris dans une enquête pour blanchiment en bande organisée ouverte par des juges d’instruction parisiens. Gims, sacré meilleur artiste masculin aux Victoires de la musique 2025, s’est lancé depuis 2024 dans plusieurs projets immobiliers de luxe au Maroc — un volet qui concentre aujourd’hui l’attention des enquêteurs.

Interpellé à Roissy, placé en garde à vue dès le 25 mars

Les douanes judiciaires ont arrêté l’artiste congolais de 39 ans à sa descente d’avion à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle le mercredi 25 mars. Il a aussitôt été placé en garde à vue dans le cadre d’une commission rogatoire délivrée par des juges d’instruction spécialisés du tribunal judiciaire de Paris. Le Parquet national anticriminalité organisée (Pnaco), structure créée début 2026 pour centraliser les dossiers de criminalité organisée les plus complexes, supervise l’enquête.

Prolongation confirmée ce jeudi par le Pnaco

Le Pnaco a annoncé ce jeudi 26 mars la prolongation de la garde à vue. En matière de blanchiment en bande organisée, la procédure peut légalement être maintenue jusqu’à 96 heures. L’avocat de Gims, Me David-Olivier Kaminski, désigné comme le conseil du plus gros vendeur de disques en France en 2025, n’a pas souhaité réagir auprès de l’AFP. Aucune mise en examen n’a été annoncée à ce stade.

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Un réseau international de blanchiment et un projet immobilier dans le viseur

Selon Africa Intelligence, qui a révélé l’affaire, l’enquête viserait un réseau constitué de sociétés implantées dans plusieurs pays pour contourner la TVA française, émettre de fausses factures et dissimuler l’origine de fonds illicites. Cinq anciens trafiquants de drogue franciliens reconvertis dans la criminalité financière auraient déjà été mis en cause dans ce dossier. Les investigations s’intéresseraient également au projet immobilier de luxe Sunset Village Private Residences, promu par Gims à Marrakech — 118 villas haut de gamme autour d’un lagon de 3 000 m², estimé à 100 millions d’euros, lancé en 2025. Le rôle exact de l’artiste dans ce montage n’est pas établi à ce stade.

À l’issue de la garde à vue, les juges d’instruction pourraient décider d’une mise en examen, d’un placement sous statut de témoin assisté ou d’un retour à la liberté sans poursuites — aucune échéance n’ayant été communiquée par le Pnaco.