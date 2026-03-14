Bobi Wine a quitté l'Ouganda après deux mois de clandestinité

Robert Kyagulanyi Ssentamu, dit Bobi Wine, chef de file du National Unity Platform (NUP) et principal opposant au président ougandais Yoweri Museveni, a annoncé samedi 14 mars 2026 avoir quitté l’Ouganda. Dans une vidéo diffusée sur le réseau social X, il a indiqué être parti pour des « engagements critiques » à l’étranger, sans préciser ni sa destination ni la date exacte de son départ.

L’opposant était en clandestinité depuis le lendemain de l’élection présidentielle du 15 janvier 2026, au cours de laquelle la Commission électorale ougandaise a déclaré Museveni vainqueur avec 71,65 % des suffrages, pour un septième mandat consécutif. Wine, crédité de 24,72 % des voix selon les résultats officiels, a rejeté ce scrutin comme frauduleux. Des militaires auraient perquisitionné son domicile de Magere dès le 16 janvier ; il aurait échappé à cette opération de justesse, selon ses propres déclarations.

Une traque niée par l’armée

Pendant près de deux mois, Wine aurait été activement recherché par les forces de sécurité, qui auraient multiplié les barrages routiers dans la région métropolitaine de Kampala et perquisitionné les domiciles de membres de son entourage. L’Uganda People’s Defence Forces (UPDF) a démenti tout lien avec ces opérations : son porte-parole, le colonel Chris Magezi, a affirmé en début de semaine que les contrôles routiers relevaient d’une opération conjointe de régulation du trafic avec la police. La police ougandaise a indiqué ne pas rechercher Bobi Wine.

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Le général Muhoozi Kainerugaba, chef de l’armée et fils du président Museveni, a publié à plusieurs reprises des messages de menace à l’encontre de l’opposant sur X, le qualifiant notamment de « terroriste ». Ces publications ont suscité des réactions aux États-Unis et au Royaume-Uni, où des voix ont appelé à des sanctions contre Kampala.

Lobbying international et direction par intérim

Bobi Wine a annoncé que son départ visait à mobiliser des soutiens extérieurs en faveur de sanctions ciblées contre des personnalités du régime. En son absence, la Dr Alina Zedriga Waru, vice-présidente du NUP, assurera la direction par intérim du mouvement d’opposition.

Yoweri Museveni, 81 ans, doit prêter serment pour son septième mandat en mai prochain. Bobi Wine a promis de rentrer en Ouganda à l’issue de ses démarches internationales pour, selon ses termes, « continuer la lutte ».