Brésil : de quoi souffre Bolsonaro hospitalisé en soins intensifs

Âgé de 70 ans, l’ex-président brésilienJair Bolsonaro a été placé en soins intensifs le 13 mars après l’apparition d’une pneumonie bactérienne. Cette hospitalisation intervient cinq jours seulement après son transfert à la Prison de Papuda, à Brasilia, où il exécute une peine de 27 ans pour tentative de coup d’État.

Des complications pulmonaires chroniques

L’infection pulmonaire résulte d’un épisode de bronchoaspiration, un trouble dont souffre régulièrement Jair Bolsonaro depuis 2018. Cette année-là, il avait été poignardé à l’abdomen lors d’un rassemblement de campagne, une agression dont les séquelles continuent d’affecter sa santé et provoquent périodiquement des complications.

Vendredi matin, il a été hospitalisé après avoir présenté une forte fièvre accompagnée de sueurs et de frissons. Selon l’hôpital qui le prend en charge, son état reste « cliniquement stable », même si les analyses montrent une hausse des marqueurs inflammatoires et une dégradation de sa fonction rénale.

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Un dossier médical complexe en détention

La détérioration de l’état de santé de Bolsonaro intervient depuis son incarcération le 8 novembre 2025. Son emprisonnement suit sa condamnation pour tentative de coup d’État le 30 décembre 2024, au moment où l’ancien chef de l’État purge une peine initiale de 27 ans.

Le Congrès brésilien aurait envisagé en décembre 2025 une réduction potentielle de sa peine à deux ans et quatre mois, mais ce dossier demeure en suspens. Son état médical pourrait influencer les modalités de sa détention, selon les autorités judiciaires brésiliennes.