Burkina : une vague de chaleur pourrait faire grimper les températures à 45°C

Le Burkina Faso pourrait connaître une hausse notable des températures entre mars et mai 2026. Selon l’Agence nationale de la météorologie du Burkina Faso (ANAM-BF), certaines zones du nord du pays, comme le Soum et le Liptako, pourraient enregistrer ponctuellement jusqu’à 45°C. La chaleur devrait s’intensifier progressivement dès mars et culminer entre avril et début mai.

Des vagues de chaleur régulières

Le pays fait face régulièrement à des épisodes de forte chaleur. Ces conditions peuvent affecter la santé des populations et la production agricole. Les zones urbaines, où le béton retient la chaleur, sont particulièrement vulnérables. Selon l’Organisation météorologique mondiale, la région sahélienne connaît une augmentation continue des températures moyennes sur la dernière décennie.

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Mesures de précaution recommandées

L’ANAM-BF appelle la population à adapter ses activités pour réduire les risques sanitaires. Il est conseillé de limiter l’exposition directe au soleil aux heures les plus chaudes et de privilégier l’hydratation régulière. Les structures sanitaires locales pourraient renforcer les campagnes de sensibilisation si les températures prévues se confirment.

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Zones les plus exposées

Les prévisions indiquent que la majorité du territoire national sera touchée par des conditions thermiques supérieures à la normale. Outre le nord, certaines régions du sud pourraient également enregistrer des pics de chaleur. Les températures maximales journalières dans ces zones pourraient varier entre 42°C et 45°C selon les relevés de l’ANAM-BF.

Les populations sont invitées à suivre les bulletins météorologiques quotidiens et à rester attentives aux alertes officielles. Si les tendances se confirment, la période d’avril à début mai pourrait représenter le pic de chaleur le plus intense depuis plusieurs années.