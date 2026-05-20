Algérie - Niger: Tebboune et Niamey font le point sur les accords signés en mars 2026

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu lundi à Alger une délégation gouvernementale du Niger conduite par le ministre d’État chargé de l’Intérieur, le général Mohamed Toumba, et le ministre des Affaires étrangères, Bakary Yaou Sangaré. À l’issue de l’audience, le chef de la diplomatie nigérienne a indiqué que les deux pays avaient examiné l’état d’avancement des engagements conclus lors de la Grande Commission mixte algéro-nigérienne organisée à Niamey en mars 2026.

Selon Bakary Yaou Sangaré, la quasi-totalité des accords signés est déjà entrée dans sa phase d’exécution. Il a salué la rapidité observée dans la mise en œuvre de plusieurs projets et a affirmé que certains dossiers progressent à un rythme supérieur aux prévisions arrêtées par les deux gouvernements.

Une vingtaine d’accords déjà en application

La réunion de la Grande Commission mixte, tenue les 23 et 24 mars 2026 à Niamey, avait débouché sur la signature d’une vingtaine d’accords et de mémorandums d’entente. D’après les informations publiées par l’agence officielle algérienne APS, ces textes couvrent notamment les hydrocarbures, l’énergie, les transports, la santé, les télécommunications, l’enseignement supérieur, le commerce ainsi que la jeunesse et les sports.

Le ministre nigérien a précisé qu’un dispositif de suivi régulier a été instauré entre Alger et Niamey. Ce mécanisme repose sur des visites périodiques de responsables des deux pays afin d’évaluer l’avancement des projets et de résoudre les difficultés éventuelles.

Une coopération relancée depuis la visite de Tiani

Cette séquence prolonge les décisions prises lors du déplacement officiel du général Abdourahamane Tiani en Algérie les 15 et 16 février 2026. Reçu par Abdelmadjid Tebboune, le chef de l’État nigérien avait alors convenu avec son homologue algérien de renforcer leur partenariat dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures et de la sécurité.

Parmi les projets les plus suivis figurent le Gazoduc transsaharien, la route transsaharienne, l’interconnexion en fibre optique et la construction d’une centrale électrique de 40 mégawatts à Niamey avec l’appui du groupe Sonelgaz. Les autorités nigériennes ont indiqué que les échanges entre les deux pays se poursuivront afin de mesurer l’évolution de ces projets et d’accélérer l’exécution des accords conclus au cours de l’année 2026.