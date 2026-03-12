Classement sécurité 2026 : deux pays africains dans le Top 50 mondial

Le Maroc et la Tunisie sont les deux seuls pays africains à intégrer le Top 50 du HelloSafe Safety Index 2026, classement mondial mesurant la sécurité des nations selon cinq critères : criminalité, stabilité politique, système de santé, cybersécurité et risques climatiques.

Le Maroc, première destination sûre du continent

Le Royaume se positionne 42e mondial avec un score de 73,25/100. Parmi les cinq critères retenus par HelloSafe — criminalité, stabilité politique, système de santé, cybersécurité et risques climatiques — le Maroc obtient des résultats qui le placent au-dessus de tous ses voisins africains. Le Royaume a enregistré 19,8 millions d’arrivées touristiques en 2025, en hausse de 14% par rapport à 2024 — un record historique salué par le ministère du Tourisme comme une « performance historique.

La Tunisie, dauphine africaine à un point du Maroc

La Tunisie obtient 72/100 et se classe 43e mondial, soit un point derrière son voisin maghrébin. Elle est le second et dernier pays africain à figurer dans le Top 50 du HelloSafe Safety Index 2026, parmi les cinq critères retenus : criminalité, stabilité politique, système de santé, cybersécurité et risques climatiques. Pour la première fois de son histoire, la Tunisie a dépassé le seuil des 11 millions de touristes en 2025, selon le ministre du Tourisme Sofiane Tekaya.

Un continent majoritairement absent du classement

Sur l’ensemble des nations africaines évaluées, aucune autre n’atteint le seuil du Top 50. L’Afrique subsaharienne concentre les scores les plus bas, pénalisée certainement par les conflits actifs au Sahel, au Soudan et en République Démocratique du Congo. Le Maroc et la Tunisie constituent ainsi une exception nord-africaine dans un classement dominé par l’Europe du Nord et l’Asie du Sud-Est.

La prochaine édition du HelloSafe Safety Index pourrait révéler des changement dans le classement. Si la tendance se confirme, le Maroc et la Tunisie pourraient, selon les analystes du secteur, progresser dans le classement à condition que leurs indicateurs de cybersécurité — critère en forte pondération — continuent de s’améliorer.

Classement africain des pays les plus sûrs selon HelloSafe