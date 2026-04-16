Présidentielle au Bénin : la Cour constitutionnelle confirme la victoire de Wadagni avec 94,27 %

La Cour constitutionnelle du Bénin a proclamé, jeudi 16 avril 2026 à Cotonou, les résultats de l’élection présidentielle du 12 avril. L’institution juridictionnelle donne vainqueur le duo formé par Romuald Wadagni et Mariama Chabi Talata, crédité de 94,27 % des suffrages exprimés.

Selon les chiffres publiés par la Cour, le ticket porté par Paul Hounkpè et Rock Judicaël Hounwanou obtient 5,73 % des voix. Le taux de participation est fixé à 63,55 %, sur l’ensemble du corps électoral. Ces données émanent de la juridiction compétente en matière électorale, chargée de statuer sur la régularité du scrutin et d’en proclamer les résultats.

La Cour constitutionnelle acte les résultats provisoires

La décision rendue publique par la Cour constitutionnelle confirme la large avance du duo Wadagni–Talata à l’issue du scrutin présidentiel. L’écart enregistré entre les deux binômes traduit une domination nette du ticket arrivé en tête dans la quasi-totalité des circonscriptions électorales.

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Conformément aux dispositions du Code électoral béninois, la Cour est la seule institution habilitée à proclamer les résultats officiels après examen des éventuels recours et vérification de la régularité des opérations de vote. Les résultats communiqués à ce stade restent provisoires, dans l’attente de la décision définitive.

Le taux de participation de 63,55 % communiqué par la juridiction traduit un niveau de mobilisation supérieur à celui enregistré lors de précédentes consultations, selon les données officielles disponibles sur les scrutins antérieurs.

Les résultats provisoires de la CENA confirmés

Les chiffres publiés par la Cour constitutionnelle s’inscrivent dans la continuité des résultats annoncés par la Commission électorale nationale autonome (CENA) le 13 avril 2026. L’institution dirigée par Sacca Lafia avait alors proclamé des tendances largement favorables au duo Wadagni–Talata.

D’après la CENA, ce tandem totalisait 4 252 347 voix, soit 94,05 % des suffrages valablement exprimés, contre 269 433 voix, représentant 5,95 %, pour le duo Hounkpè–Hounwanou. Ces résultats reposaient sur un taux de traitement de 90,55 % des données électorales, correspondant à 15 814 postes de vote validés sur 17 463.

La Commission avait également indiqué que 4 640 354 électeurs avaient pris part au vote sur un total de 7 897 287 inscrits, soit un taux de participation de 58,75 %. Le nombre de suffrages valablement exprimés s’élevait à 4 522 756, tandis que 117 598 bulletins avaient été déclarés nuls. L’écart observé entre les deux duos, déjà significatif lors de cette première proclamation, rendait improbable toute modification du classement final à l’issue du traitement complet des résultats.

Prochaine étape : la validation définitive

La publication des résultats provisoires par la Cour constitutionnelle ouvre la phase contentieuse du processus électoral. Les candidats disposent d’un délai encadré par la loi pour introduire d’éventuels recours relatifs au déroulement du scrutin. Après examen des contestations et vérification des pièces électorales, la juridiction rendra une décision définitive, qui consacrera officiellement le vainqueur de l’élection présidentielle. La proclamation des résultats définitifs constitue la dernière étape avant l’investiture du président élu, conformément au calendrier institutionnel en vigueur au Bénin.