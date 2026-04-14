Bénin : top 5 des secteurs d'activité en forte croissance, selon une étude

Briefcase PR, agence de relations publiques digitale spécialisée dans les campagnes fondées sur les données, a publié le 14 avril 2026 une étude classant les secteurs d’activité à la plus forte croissance au Bénin entre 2023 et 2024. Le cabinet de relations publiques a exploité les données de valeur ajoutée par secteur publiées par l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD), puis les a analysées pour établir un classement fondé sur les variations en pourcentage.

Le Bénin confirme sa trajectoire économique ascendante. Les prévisions pour 2026 tablent sur une croissance proche de 7 %, plaçant le pays en tête de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et quatrième continent africain. Cette dynamique macroéconomique se cristallise dans plusieurs secteurs spécifiques, qui enregistrent des progressions particulièrement marquées.

La construction consolide sa primauté

Selon Briefcase PR, le secteur de la construction demeure l’activité la plus dynamique. Sa valeur ajoutée a progressé de 604,4 à 679,6 milliards de FCFA entre 2023 et 2024, correspondant à une hausse de 12,4 %. Cette performance reflète l’intensité des investissements publics en infrastructures et des projets immobiliers menés dans les zones urbaines.

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Quatre secteurs en hausse de 10 à 11 %

Les activités extractives occupent la deuxième position avec une croissance de 11,5 %, passant de 44,4 à 49,5 milliards de FCFA. Le secteur de la santé et de l’action sociale progresse de 10,6 %, atteignant 129,8 milliards de FCFA contre 117,4 milliards l’année précédente.

Postes et télécommunications enregistrent une augmentation de 10,5 %, avec une valeur ajoutée passée de 200,1 à 221,1 milliards de FCFA. L’administration publique et la sécurité sociale complètent ce top 5 avec la même progression de 10,5 %, leur valeur ajoutée s’élevant à 837,0 milliards de FCFA en 2024 contre 757,7 milliards en 2023.

Les cinq secteurs les plus dynamiques (2023-2024)