Migrantes : en Tunisie, la polémique Tarek Mehdi relance le débat sur le discours politique

Le député tunisien Tarek Mehdi a présenté des excuses publiques le 14 avril, après des propos tenus la veille à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) en Tunisie. Lors d’une séance consacrée à la sécurité et à la migration, l’élu de Sfax a déclenché une controverse en affirmant qu’une migrante africaine ne pouvait être victime de viol dans le pays. Cette déclaration ravive les interrogations sur le ton employé dans le débat politique en Tunisie.

La séquence, rapidement relayée dans l’espace public, a suscité des réactions au-delà du cadre parlementaire. Le député a évoqué une « maladresse », estimant que ses propos avaient été mal interprétés, sans modifier sa position sur la nécessité de durcir les mesures contre l’immigration irrégulière.

Une controverse révélatrice des tensions autour du discours politique

Les déclarations de Tarek Mehdi interviennent dans un débat déjà marqué par des positions tranchées sur les questions migratoires. À l’Assemblée, ces sujets sont régulièrement abordés sous l’angle de la sécurité, ce qui favorise l’usage de formules directes et parfois contestées.

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La polémique née de cette intervention met en évidence les lignes de fracture autour du traitement politique de la migration. D’un côté, certains responsables défendent un renforcement des contrôles et des dispositifs de lutte contre l’immigration irrégulière. De l’autre, des voix dénoncent des dérives dans la manière d’aborder ces questions, notamment lorsqu’elles concernent des populations vulnérables.

Des réactions qui traduisent une vigilance persistante

Plusieurs organisations ont réagi aux propos du député. La Ligue tunisienne des droits de l’homme a dénoncé des déclarations contraires aux principes de dignité. L’Association tunisienne des femmes démocrates a, pour sa part, évoqué une « incitation flagrante à la haine » dans un communiqué. Ces réactions illustrent l’attention portée par la société civile aux prises de parole publiques sur les migrantes subsahariennes, en particulier lorsque celles-ci concernent des questions sensibles comme les violences sexuelles.

Un débat influencé par les évolutions récentes

Les échanges actuels sur la migration s’inscrivent dans une dynamique amorcée ces dernières années. En février 2023, le président Kaïs Saïed avait tenu des propos sur l’immigration irrégulière qui avaient suscité de nombreuses critiques, notamment de la part d’organisations de défense des droits humains.

À la suite de ces déclarations, des opérations de contrôle et des interpellations de migrants avaient été signalées par plusieurs ONG, contribuant à installer durablement la question migratoire dans le débat public. Dans ce cadre, les propos tenus au Parlement par Tarek Mehdi apparaissent comme un nouvel épisode d’un débat qui reste marqué par des positions contrastées et une forte sensibilité.

Une séquence sans suite institutionnelle annoncée à ce stade

À la date du 15 avril, aucune mesure disciplinaire n’avait été annoncée au sein de l’Assemblée des représentants du peuple à l’encontre du député. Les échanges autour de cette affaire devraient toutefois se poursuivre dans l’espace public, alors que les questions migratoires continuent d’occuper une place importante dans les discussions politiques en Tunisie.