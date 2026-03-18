Congo : la Russie salue la réélection de Sassou Nguesso

Le ministère russe des Affaires étrangères a exprimé sa satisfaction à la suite de la présidentielle du 15 mars 2026 en République du Congo, saluant la réélection de Denis Sassou Nguesso et qualifiant le résultat d’expression de la volonté du peuple congolais en faveur de la stabilité et du développement. Selon un communiqué de la diplomatie russe, les observateurs africains déployés lors du scrutin n’ont relevé aucune violation grave de nature à entacher le processus électoral.

Un résultat sans surprise dans un scrutin contrôlé

Sassou Nguesso, 82 ans, a obtenu 94,82 % des suffrages exprimés selon les résultats provisoires annoncés le 17 mars par le ministre congolais de l’Intérieur, Raymond Zéphyrin Mboulou, soit un score supérieur aux 88,4 % enregistrés lors de la présidentielle de 2021. Les autorités ont fait état d’un taux de participation de 84,65 %, chiffre que les journalistes de l’Agence Associated Press présents à Brazzaville ont jugé en contradiction avec la faible affluence observée dans plusieurs bureaux de vote de la capitale.

À lire aussi Guerre en Ukraine : la Russie va stopper l’enrôlement des kényans

Les principaux partis d’opposition avaient boycotté le scrutin, dénonçant l’absence de conditions équitables. La coupure du réseau internet et des télécommunications, maintenue du jour du vote jusqu’à l’annonce des résultats, a également alimenté les critiques. La plateforme CAPGED avait dénoncé un processus décrit comme « ni juste, ni libre, ni transparent ».

Publicité

Moscou et Brazzaville, une relation bilatérale ancienne

La réaction du ministère russe des Affaires étrangères prolonge un partenariat diplomatique établi de longue date. Le jour du scrutin, Sassou Nguesso avait réaffirmé son intention de maintenir le partenariat avec Moscou parmi les axes de sa politique extérieure pour son nouveau mandat.

Ce cinquième mandat consécutif maintient Sassou Nguesso au pouvoir jusqu’en 2031, date à laquelle la Constitution l’empêche en principe de se représenter. Les résultats provisoires doivent être validés par la Cour constitutionnelle, qui dispose de quinze jours pour statuer après l’expiration du délai de recours de cinq jours ouvert aux candidats battus, soit au plus tard le 6 avril.