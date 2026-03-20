Corée du Nord : la fille de Kim Jong Un aux commandes d’un char lors d’un exercice militaire

La fille du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a été aperçue en train de manœuvrer un char d’assaut lors d’un exercice militaire organisé à Pyongyang, selon des images diffusées le 19 mars par l’agence officielle Korean Central News Agency. L’adolescente, présentée comme étant Kim Ju Ae, apparaissait aux côtés du chef de l’État lors de cette démonstration impliquant des unités blindées.

Sur les clichés publiés par l’agence nord-coréenne, la jeune fille est visible à la place du conducteur, la tête sortant de la trappe du véhicule. À proximité, Kim Jong Un observe la manœuvre en compagnie de responsables militaires, affichant un sourire pendant la séquence.

Une présence remarquée lors d’un exercice militaire

D’après les informations diffusées par la KCNA, l’exercice visait à tester les capacités opérationnelles de nouvelles unités blindées déployées par l’armée nord-coréenne. Les images montrent plusieurs chars en mouvement sur un terrain d’entraînement, encadrés par des officiers.

Publicité

La participation de l’adolescente à cette démonstration intervient dans un cadre strictement contrôlé. Des analystes interrogés par l’agence américaine Associated Press estiment que la conduite du char s’est probablement déroulée à vitesse réduite et dans des conditions sécurisées, ce type de séquence étant souvent scénarisé pour les besoins de communication officielle.

L’âge de la jeune fille n’a jamais été confirmé publiquement par les autorités nord-coréennes, mais elle serait âgée d’environ 13 ans selon plusieurs médias internationaux, dont Reuters.

Des apparitions de plus en plus fréquentes

Depuis sa première apparition publique en novembre 2022, lors d’un lancement de missile balistique intercontinental, Kim Ju Ae est régulièrement associée aux activités officielles de son père. Elle a depuis été vue lors de défilés militaires, d’inspections d’unités de l’armée et d’événements liés aux programmes stratégiques du pays.

Les médias d’État nord-coréens lui accordent une visibilité inhabituelle, la montrant souvent au premier plan aux côtés du dirigeant. Cette exposition répétée dans des contextes liés à la défense nationale alimente les spéculations sur son rôle futur au sein du régime, bien qu’aucune désignation officielle n’ait été annoncée.

Le régime nord-coréen reste historiquement marqué par une succession dynastique, de Kim Il Sung à Kim Jong Il, puis à Kim Jong Un, arrivé au pouvoir en 2011 après le décès de son père.

Une communication maîtrisée du pouvoir

La diffusion de ces images intervient alors que Pyongyang multiplie les démonstrations militaires. Selon Reuters, l’exercice auquel participait le dirigeant s’inscrit dans une série d’entraînements récents visant à renforcer les capacités offensives de l’armée.

La présence de sa fille dans ce type d’événement, largement relayée par les canaux officiels, constitue un signal observé de près par les analystes étrangers. Elle intervient dans un contexte où la Corée du Nord poursuit le développement de ses programmes militaires, régulièrement dénoncés par la communauté internationale.

Aucune indication n’a été donnée par les autorités nord-coréennes sur le statut ou les responsabilités futures de Kim Ju Ae.