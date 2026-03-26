Côte d'Ivoire : Gbagbo rend hommage à Lionel Jospin un "champion du socialisme démocratique"

Le président du Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), Laurent Gbagbo, a rendu un hommage solennel à l’ancien Premier ministre français Lionel Jospin, décédé le 22 mars 2026. Dans un message diffusé depuis Abidjan, l’ex-chef d’État ivoirien a salué le parcours d’un dirigeant qu’il considère comme un modèle de socialisme démocratique et de rigueur politique.

Une fraternité idéologique entre deux générations de socialistes

Laurent Gbagbo a rappelé les liens historiques qui unissaient les socialistes africains et français. Il a notamment évoqué la rencontre de 2001 entre lui et Lionel Jospin, alors Premier ministre français, qui avait permis d’établir des contacts institutionnels et politiques dans le cadre de l’Internationale socialiste. Ces échanges avaient renforcé une compréhension mutuelle des enjeux de souveraineté, de justice sociale et de démocratie, valeurs que Gbagbo estime centrales pour tout engagement politique. « Par son action à la tête de l’État français, il a démontré que la politique peut être un véritable levier de justice sociale, de dignité pour les travailleurs et de progrès pour les peuples », a affirmé Laurent Gbagbo, soulignant le rôle de Jospin comme référence pour la gauche mondiale.

L’exemple d’un socialisme responsable et pragmatique

Selon l’ancien président ivoirien, Lionel Jospin incarnait une gauche de responsabilité, attachée à l’État de droit et au respect des institutions. Gbagbo a mis en avant la capacité de Jospin à combiner idéal socialiste et pragmatisme politique, notamment à travers ses réformes et son engagement pour la réduction des inégalités en France. Cet hommage s’inscrit également dans la dimension militante de Gbagbo, qui voit dans le parcours de Jospin une inspiration pour ses propres efforts en faveur de la souveraineté et du bien-être des populations ivoiriennes.

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Une reconnaissance au-delà des frontières

L’annonce du décès de Lionel Jospin a provoqué des réactions en France et sur le continent africain. Pour Laurent Gbagbo, cet hommage dépasse le cadre diplomatique et s’inscrit dans la reconnaissance d’un homme d’État « rigoureux et intègre », dont les principes continuent d’influencer la pensée socialiste et les politiques publiques, même après sa carrière politique. Gbagbo a conclu son message en appelant à poursuivre l’œuvre de Jospin, en mettant le socialisme au service des peuples et en défendant les valeurs de justice et de liberté dans chaque engagement politique.