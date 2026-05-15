Mondial 2026 : Emerse Faé dévoile la liste des Éléphants de la Côte d'Ivoire

Le sélectionneur de la Côte d’Ivoire, Emerse Faé, a rendu publique ce vendredi 15 mai 2026 la liste des 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026. L’annonce a été diffusée en direct sur la chaîne nationale RTI 1, au journal télévisé, suivie d’une conférence de presse au stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan.

Les Éléphants retrouvent la scène mondiale après douze ans d’absence. Qualifiée en octobre 2025 en dominant son groupe de qualification devant le Gabon — avec huit victoires, deux nuls et dix clean sheets en autant de rencontres —, la Côte d’Ivoire dispute là sa quatrième phase finale de Coupe du monde, après 2006, 2010 et 2014. Elle évoluera dans le groupe E face à l’Allemagne, l’Équateur et Curaçao, avec un premier match prévu le 15 juin à Philadelphie contre l’Équateur.

Une ossature de cadres, des nouveaux venus confirmés

La liste s’appuie sur les gardiens Yaya Fofana, Mohamed Koné et Alban Lafont. La défense aligne Emmanuel Agbadou, Clément Akpa, Ousmane Diomandé, Guéla Doué, Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka et Wilfried Singo. Au milieu, Emerse Faé a retenu Seko Fofana, Parfait Guiagon, Christ Inao Oulaï, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré et Jean-Michael Séri. En attaque, Simon Adingra, Ange-Yoan Bonny, Amad Diallo, Oumar Diakhité, Yann Diomandé, Evann Guessand, Nicolas Pépé, Bazoumana Touré et Elye Wahi complètent le groupe.

Le sélectionneur fait le pari de la continuité, avec une ossature constituée des cadres tels que Yahia Fofana, Evan Ndicka, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Amad Diallo ou Yan Diomandé, aux côtés d’étoiles montantes comme Christ Inao Oulaï. Elye Wahi, fraîchement naturalisé ivoirien, figure dans la sélection, tout comme Nicolas Pépé, dont le retour avait été amorcé en mars avec une réalisation à la clé.

Haller réserviste, un amical contre la France avant le départ

Sébastien Haller, dont le retour était très attendu après une saison perturbée par les blessures, a été placé dans la liste des réservistes. L’avant-centre de 31 ans, héros de la CAN 2024 avec le but en finale, reste ainsi disponible en cas de forfait jusqu’à 24 heures avant le premier match, conformément au règlement FIFA. En guise de préparation, la Côte d’Ivoire affrontera la France en match amical le jeudi 4 juin 2026 au stade de la Beaujoire à Nantes, avant de rejoindre les États-Unis pour le coup d’envoi du Mondial fixé au 11 juin.

Gardiens : Yahia Fofana, Mohamed Koné, Alban Lafont

Défenseurs : Emmanuel Agbadou, Clément Akpa, Ousmane Diomandé, Guéla Doué, Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka, Wilfried Singo

Milieux : Seko Fofana, Parfait Guiagon, Christ Inao Oulaï, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Jean-Michael Séri

Attaquants : Simon Adingra, Ange-Yoan Bonny, Amad Diallo, Oumar Diakhité, Yann Diomandé, Evann Guessand, Nicolas Pépé, Bazoumana Touré, Elye Wahi