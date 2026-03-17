Cristiano Ronaldo: les secrets derrière sa longévité sportive révélés par sa femme

L’an dernier, à la presse portugaise et sur X, Georgina Rodriguez, compagne de Cristiano Ronaldo, s’est laissée aller à quelques confidences concernant l’attaquant portugais. Celle-ci a notamment révélé que l’ancienne star du Real Madrid et actuel joueur d’Al-Nassr avait une hygiène de vie très stricte. Celle-ci s’articule de l’entraînement, du repos et de la nutrition.

Plus spécifiquement, “CR7” commence ses journées tôt, dès 6 heures. Il enchaîne alors très vite avec une séance d’exercice physique au cours de laquelle il ne manque pas de très bien s’hydrater. Il se repose alors pendant 1h30 environ afin de laisser son corps se remettre de ces premiers exercices.

Georgina Rodriguez dévoile les secrets derrière la longévité de Cristiano Ronaldo

Il suit alors le programme de son club. S’il n’y a pas d’entraînement, Cristiano Ronaldo passe simplement du temps avec ses proches. En fin de journée, il ajoute une séance de natation à son programme. Il s’agit, selon lui, de la meilleure façon de détendre le corps et l’esprit avant d’aller dormir.

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Son alimentation reste également surveillée. Le petit-déjeuner se compose d’aliments simples comme des fruits, des œufs ou du fromage. En journée, une collation est souvent disponible, riche en fibres notamment. Le soir, ensuite, le repas est souvent assez léger afin de faciliter la digestion et ne pas pousser son corps dans ses retranchements, avant le coucher.

Un palmarès qui parle pour lui

Toujours actif et performant, Cristiano Ronaldo est, pour beaucoup, un jour exemplaire du point de vue du professionnalisme. Champion d’Europe avec le Portugal, il a aussi remporté cinq Ligue des champions. Il a, enfin, remporté cinq fois le Ballon d’Or. La première fois en 2008, à Manchester United. Les autres fois, en 2013, 2014, 2016 et 2017, lorsqu’il était à Madrid. Un palmarès unique dans l’histoire du football, qui démontre toute l’abnégation et le professionalisme du joueur portugais.