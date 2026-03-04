Cybercriminalité en Afrique et au Bénin : Un bilan de la lutte contre le phénomène s'impose

(Pourquoi cette résistance de la jeunesse ?) Le week-end dernier, le Centre National d’Investigations Numériques (CNIN) du Bénin a encore frappé : 56 jeunes interpellés, des ordinateurs saisis et des rêves de fortune brisés derrière les barreaux. Ce scénario, devenu tristement routinier, se répète à l’échelle du continent. Malgré les opérations coup de poing d’Interpol — à l’instar de l’opération Africa Cyber Surge — et une coopération accrue avec les services de sécurité étrangers, les statistiques ne fléchissent pas. Pourquoi, alors que la prison n’a jamais été aussi proche, la jeunesse africaine semble-t-elle s’engouffrer avec une détermination suicidaire dans l’arnaque en ligne ? D’un point de vue purement opérationnel, les forces de l’ordre montent en puissance. Au Bénin, la mutation de l’ex-OCRC en CNIN témoigne d’une volonté politique de professionnaliser la traque. En Afrique de l’Ouest, la saisie de millions d’euros et l’arrestation de cerveaux de réseaux criminels montrent que l’impunité recule. Pourtant, le bilan global interpelle. Pour chaque groupe démantelé, deux autres semblent émerger. La cybercriminalité ne baisse pas ; elle mute. Elle n’est plus le seul fait de marginaux déscolarisés. Aujourd’hui, elle séduit des étudiants brillants, des entrepreneurs et même des cadres en quête de compléments de revenus. La répression, bien que nécessaire, agit sur les symptômes, mais semble laisser la racine du mal intacte.

Pourquoi la jeunesse ne recule-t-elle pas ?

Pour comprendre cette résilience du crime, il faut plonger dans les fondements d’une crise multidimensionnelle qui passe par le mythe de la réussite instantanée, la précarité structurelle, l’accessibilité technologique. Sur les réseaux sociaux, l’étalage indécent de richesse par certains influenceurs ou anciens cybercriminels crée un biais cognitif. Le jeune voit la voiture de luxe, pas la cellule de prison. Dans un contexte où le diplôme ne garantit plus l’emploi, internet apparaît comme le seul terrain de jeu où la méritocratie semble fonctionner, même de manière dévoyée. Pour beaucoup, le risque de prison est perçu comme acceptable face à la certitude de la pauvreté. Aujourd’hui, un smartphone et une connexion suffisent pour lancer une campagne d’hameçonnage (phishing). Les outils de fraude se vendent clés en main sur des forums spécialisés, abaissant la barrière à l’entrée. « On ne combat pas une économie parallèle par la seule force. Si le crime paie mieux que l’effort honnête, la répression ne sera qu’un incident de parcours pour ces jeunes. »

Les failles de la stratégie de répression

Si la stratégie actuelle piétine, c’est pour trois raisons majeures : l’approche répressive pure, le retard de la cyber-éducation et l’évasion des capitaux. On remplit les prisons, mais on ne réhabilite pas. Une fois sortis, ces jeunes, désormais marqués au fer rouge par un casier judiciaire, n’ont souvent d’autre choix que de replonger, avec plus d’expérience cette fois. La sensibilisation reste superficielle et faible. Malgré les actions du CNIN en matière de sensibilisation, la balance reste dominée. On apprend aux gens à se méfier, à renoncer au phénomène, mais on n’apprend pas aux jeunes à utiliser leurs compétences en codage ou en ingénierie sociale pour des débouchés légaux (cybersécurité offensive, pentesting). La justice saisit les biens physiques, mais une grande partie des fonds disparaît dans les cryptomonnaies, rendant le butin récupérable plus tard.

La suite de cet article est réservé aux abonnés: Connectez-vous si vous avez déjà un abonnement ou abonnez-vous ici