Davido priorise désormais la musique africaine authentique au détriment des Grammy

L’artiste nigérian Davido a annoncé le 23 mars 2026, lors du UK Afrobeats Chart Show animé par Eddie Kadi, un virage assumé dans son approche créative : sa prochaine musique sera délibérément tournée vers l’identité africaine, sans viser les standards sonores occidentaux.

Forte de cinq nominations aux Grammy Awards sur les trois dernières années — dont trois consécutives entre 2024 et 2026 pour les titres Unavailable, Feel et With You en featuring avec Omah Lay — la carrière internationale de Davido lui a valu une reconnaissance sans précédent pour un artiste de l’Afrobeats. Il est à ce jour l’artiste africain le plus streamé de sa génération, avec plus de cinq milliards d’écoutes cumulées sur les plateformes numériques.

Un cap franchi, une direction choisie

C’est précisément ce bilan que Davido cite pour justifier sa nouvelle orientation. « J’ai joué partout, rempli toutes les salles, j’ai assisté à trois Grammys ces trois dernières années », a-t-il déclaré au micro d’Eddie Kadi. L’artiste indique ne plus chercher à concevoir des sons calibrés pour un public occidental, estimant avoir déjà atteint les objectifs qu’il s’était fixés à l’échelle mondiale.

Publicité

Une base africaine comme ancrage

Davido a également évoqué la profondeur de sa base de fans sur le continent, en particulier en Afrique du Sud, où sa musique bénéficie d’un soutien massif. Ce ancrage continental semble peser dans la décision de recentrer sa production autour de sonorités et de références proprement africaines, sans compromis avec les attentes des marchés anglophones dominants.

Cette déclaration intervient à quelques semaines de sa performance annoncée au festival Coachella, prévue les 11 et 18 avril 2026 à Indio, en Californie — où il sera le seul artiste nigérian du line-up. Aucune date de sortie pour ce prochain projet n’a encore été communiquée officiellement.