Décès d’Alex Duong : l’acteur vu dans Dexter emporté par une forme rare de cancer

L’acteur et humoriste américain Alex Duong est mort samedi 28 mars 2026 à l’âge de 42 ans, selon plusieurs médias américains spécialisés. Connu pour ses apparitions dans Blue Bloods, Dexter et Pretty Little Liars, il luttait depuis environ un an contre une forme rare et agressive de cancer.

L’annonce de son décès a été relayée par Hilarie Steele, une proche de l’acteur, dans une mise à jour publiée sur une cagnotte GoFundMe ouverte pour l’aider à faire face à ses lourdes dépenses médicales. D’après People, son état se serait brusquement détérioré la veille, après un choc septique. Sa femme et leur fille de 5 ans auraient pu le voir avant sa mort.

Une maladie diagnostiquée après des symptômes inquiétants

Les premiers signes de la maladie remontaient au début de l’année 2025. Selon Entertainment Weekly et People, Alex Duong avait consulté après des maux de tête persistants et un gonflement au niveau de l’œil gauche. Les médecins lui avaient alors diagnostiqué un rhabdomyosarcome alvéolaire, un cancer rare des tissus mous particulièrement agressif.

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Au fil des mois, l’acteur aurait perdu la vue de cet œil, tandis que son état général se dégradait. Les traitements, combinés à des frais médicaux très élevés, avaient conduit ses proches à lancer une collecte en ligne pour alléger la charge financière pesant sur sa famille. D’après les informations relayées sur cette cagnotte, les fonds restants devraient désormais contribuer à l’organisation de ses obsèques.

Un visage familier des séries et de la scène humoristique

Alex Duong était surtout identifié par les amateurs de séries pour son rôle de Sonny Le dans Blue Bloods. Il avait aussi été aperçu dans plusieurs productions télévisées américaines, notamment Dexter, Everybody Hates Chris et Pretty Little Liars. En parallèle, il s’était imposé comme une figure connue de la scène comique à Los Angeles.

Sa disparition intervient quelques jours après le retour dans l’actualité du décès de Nicholas Brendon, acteur connu pour son rôle dans Buffy contre les vampires. De nouveaux éléments sur les circonstances de sa mort, survenue le 20 mars, ont récemment été publiés par la presse américaine, ravivant l’émotion autour de plusieurs figures familières de la télévision américaine disparues en peu de temps.

À ce stade, aucun hommage officiel majeur de chaîne ou de studio n’avait encore été annoncé, mais plusieurs médias américains ont déjà confirmé que la cagnotte ouverte pour Alex Duong resterait active afin de soutenir sa famille après son décès.