Drones intrusifs en Europe : Orange lance un service inédit pour protéger les sites sensibles

Des usines d’explosifs survolées en Dordogne, des convois militaires escortés par des appareils non identifiés dans le Haut-Rhin, un drone neutralisé près du porte-avions Charles de Gaulle en escale à Malmö en février 2026 : face à la multiplication des intrusions, Orange Business a lancé le 17 mars 2026 Orange Drone Guardian, un service de détection de drones intrusifs proposé en abonnement, déployé en France en priorité.

19 700 antennes reconverties en réseau de surveillance

La solution s’appuie sur les 19 700 points hauts de la filiale TOTEM pour y déployer des capteurs fournis par Hologarde, filiale du Groupe ADP. Ces capteurs captent les signaux émis par les drones, notamment leur puce d’identification à distance, qui fonctionne comme une plaque d’immatriculation numérique obligatoire. Le système permet d’identifier l’appareil, son propriétaire et la position du télépilote.

Les données sont traitées en temps réel dans un centre d’opérations sécurisé à Rennes et hébergées sur un cloud souverain certifié par l’ANSSI. La portée des capteurs atteint 20 kilomètres selon Orange Business.

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Un service de détection, pas de neutralisation

La solution identifie — elle n’intervient pas. Une fois un drone intrusif confirmé, c’est aux forces de l’ordre qu’il revient d’agir. Pour les drones pirates dont la balise serait désactivée, Orange travaille à transformer ses antennes mobiles en radars passifs, une technologie plus complexe à contourner.

Selon la direction de Hologarde, il faudrait entre deux ans et demi et trois ans pour couvrir les zones critiques de l’Hexagone, soit environ 2 000 sites sensibles. Trois déploiements pilotes sont déjà opérationnels, notamment à Val-de-Reuil sur un site Sanofi et à Toulouse, selon des informations recueillies lors du lancement.

Une extension vers l’Europe de l’Est déjà planifiée

En février 2026, plusieurs drones avaient survolé la base abritant les sous-marins de la dissuasion nucléaire française dans la rade de Brest, entraînant l’ouverture d’une enquête judiciaire. Ce cadre pousse Orange à accélérer hors des frontières françaises.

Lors de la conférence de presse de lancement, Nassima Auvray, directrice de la division Défense & Sécurité d’Orange, a déclaré que « 2026 sera une année de décollage extrêmement rapide », avec une extension prévue vers la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie. En France, un texte législatif devrait être soumis au vote du Parlement d’ici juillet 2026, selon des informations recueillies lors du lancement, qui permettrait aux opérateurs d’importance vitale de neutraliser eux-mêmes un drone intrusif — une évolution qui élargirait considérablement le périmètre opérationnel de la solution.