Du parti Les Démocrates comme des Fcbe : l’agonie d’une opposition

Le rideau tombe. À quelques semaines de l’élection présidentielle d’avril 2026, le constat est sans équivoque : l’opposition n’est plus qu’un champ de ruines. Entre démissions successives, tensions internes et les contraintes liées au cadre électoral, le parti « Les Démocrates » (LD), principale formation d’opposition, apparaît aujourd’hui fragilisé. Le dernier épisode du feuilleton en cours est la démission de Boni Yayi, président du parti, et de son fils Chabi Yayi, également membre du bureau politique. Il y a trois ans, LD incarnait la principale force d’opposition. Avec 28 députés arrachés de haute lutte lors de la législature de 2023, le parti Les Démocrates portait les espoirs d’une alternative. Aujourd’hui, la formation politique est « quasiment détruite », selon les mots de plusieurs observateurs à Cotonou.

Le coup de grâce est venu de l’intérieur. L’épisode Michel Sodjinou apparaît comme l’un des symboles les plus marquants des tensions qui traversent aujourd’hui l’opposition béninoise. Ce député, en refusant d’accorder son parrainage au duo désigné par le parti pour la présidentielle, a mécaniquement privé sa propre formation de la possibilité de concourir pour la présidentielle de 2026, avant de se faire élire député sur une liste de la majorité présidentielle. Ce geste, perçu par certains membres du parti LD comme une trahison a déclenché une onde de choc sans précédent au sein même de l’ancienne formation de l’ex-Président Boni Yayi. Les conséquences ne se sont pas fait attendre. Après une série de démission précédemment enregistrées, on apprend depuis quelques heures la démission du président du parti, l’ancien chef de l’État Boni Yayi, précédée par celle de son fils, Chabi Yayi. Ce retrait de la famille fondatrice marque la fin d’une époque. Privés de leurs leaders naturels, de représentants à l’Assemblée nationale suite aux législatives de janvier 2026 — où le relèvement du seuil électoral à 20 % les a balayés malgré un score de 16,20 % et au regard des nouvelles lois qui encadrent l’animation de la vie politique au Bénin, — Les Démocrates sont désormais un parti « fantôme ».