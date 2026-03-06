Éducation des filles au Bénin : Le défi de l’équilibre entre modernité et racines ancestrales

Dans les salles de classe lumineuses des lycées d’excellence de Cotonou, comme sous les manguiers des villages de l’Atacora, une révolution silencieuse est en marche. L’éducation des filles au Bénin n’est plus une option, c’est une priorité nationale. Pourtant, au-delà de l’accès aux diplômes et aux carrières prestigieuses, une question fondamentale taraude les familles et les éducateurs : comment propulser la jeune fille béninoise dans la modernité globale sans la couper de la sève nourricière de ses valeurs ancestrales ?

Pendant longtemps, l’école a été perçue comme un instrument de rupture. Apprendre le français, les mathématiques ou l’informatique ajouté aux tendances féministes du moment semble exiger l’abandon des traditions jugées archaïques. Aujourd’hui, le paradigme doit changer. Le système éducatif béninois, soutenu par des réformes ambitieuses, doit chercher à former une femme leader, capable de coder en Python tout en comprenant la symbolique du Légba ou l’importance de la hiérarchie sociale dans la famille étendue.

Le défi est de taille. La modernité apporte avec elle l’individualisme et une certaine remise en question de l’autorité. Or, l’éducation traditionnelle béninoise repose sur la collectivité, le respect des aînés et la pudeur. Pour concilier ces deux mondes, l’école ne doit plus être une parenthèse dans la vie de la jeune fille, mais un pont.

Les valeurs ancestrales : Un socle de résilience

Contrairement aux idées reçues, les valeurs ancestrales ne sont pas des freins à l’épanouissement de la femme. Dans la culture fon, nago ou bariba, la femme est la « mère du monde », une conseillère stratégique et une gestionnaire hors pair. Ces valeurs de dignité, de persévérance et de solidarité communautaire sont des atouts majeurs dans le monde professionnel moderne.

Une jeune fille qui a grandi avec le sens des responsabilités domestiques et le respect de la parole donnée possède une intelligence émotionnelle que les manuels scolaires peinent parfois à transmettre. Concilier modernité et tradition, c’est apprendre à la jeune fille que son autonomie financière n’est pas une arme de guerre contre sa communauté, mais un outil pour renforcer son foyer et son clan. Le diplôme devient alors un ornement de l’esprit qui vient sublimer l’éducation de base reçue au sein de la famille.

Le rôle pivot de la famille et des aînés

La réussite de ce mariage entre deux époques repose sur les parents. Il ne s’agit pas de surprotéger la fille ou de la brider par crainte de la « dépravation moderne », mais de l’armer moralement. La famille doit rester ce lieu où l’on enseigne que la réussite sociale n’est rien sans la paix intérieure et l’harmonie avec les siens.

Dans nos couvents et nos chefferies traditionnelles, les femmes ont toujours exercé un pouvoir discret mais réel. En réhabilitant ces modèles de leadership féminin ancestral, nous offrons aux jeunes filles des repères solides. Elles comprennent ainsi que pour être une femme « moderne », il n’est pas nécessaire d’imiter l’Occident, mais plutôt d’adapter le génie africain aux outils du XXIe siècle.

Vers une modernité enracinée

L’avenir de la jeune fille béninoise réside dans ce que les intellectuels appellent la « modernité enracinée ». C’est une femme qui sait naviguer sur Internet pour conquérir des marchés mondiaux, mais qui sait aussi s’incliner devant ses parents pour demander leur bénédiction. C’est une femme qui revendique ses droits, mais qui n’oublie pas ses devoirs envers la cellule familiale.

Le système éducatif doit encourager cette dualité positive. En valorisant les contes, les proverbes et l’histoire locale parallèlement aux sciences exactes, le Bénin pourra préparer des citoyennes complètes. Des femmes qui ne sont ni des copies conformes de modèles étrangers, ni des prisonnières d’un passé figé, mais des actrices de développement ancrées dans leur terre.

« Éduquer une fille, c’est éduquer une nation, mais l’éduquer sans ses racines, c’est semer un arbre sans terre », rappelle un proverbe souvent cité dans les cercles pédagogiques.

La conciliation entre modernité et valeurs ancestrales n’est pas un obstacle, mais une chance unique pour le Bénin. C’est en puisant dans la richesse de son passé que la femme béninoise de demain trouvera la force de bâtir un futur stable, où la famille reste le cœur battant de la nation, malgré les tempêtes de la mondialisation.