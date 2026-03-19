Équipe de France : Deschamps sollicite Mbappé et commente la CAN 2025

Le sélectionneur de l’équipe de France de football, Didier Deschamps, a rendu publique ce jeudi la liste des joueurs retenus pour le prochain rassemblement des Bleus, marquée notamment par la présence de Kylian Mbappé, longtemps incertain en raison d’une blessure au genou. Une présence qui intervient en pleine période agitée dans le monde du football, marquée par la décision inattendue de la Confédération africaine de football d’attribuer le trophée de la CAN 2025 au Maroc.

Mbappé confirmé malgré des doutes liés à sa forme

L’attaquant français, capitaine des Bleus, était incertain pour ce rassemblement international après avoir souffert d’une blessure au genou qui l’a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Ce retour progressif s’est concrétisé par une entrée d’environ vingt‑cinq minutes lors du match retour de Ligue des champions face à Manchester City, une reprise d’activité qui a rassuré le staff tricolore.

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Le sélectionneur français a justifié cette inclusion en s’appuyant sur le calendrier des Merengue. « Il y a un match important contre l’Atlético de Madrid ce dimanche où il devrait jouer », a expliqué Deschamps. Le technicien a souligné le respect d’un protocole d’échange régulier avec l’international, écartant toute considération extrasportive : « J’ai cru entendre qu’il devait être là pour le marketing. Mais de son côté, c’était clair qu’il voulait être là avec nous en tant que joueur. »

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Liste et préparation avant les États‑Unis

Parmi les 26 joueurs retenus figurent des joueurs expérimentés comme N’Golo Kanté, Adrien Rabiot et Ousmane Dembélé, ainsi que de jeunes profils tels que Eduardo Camavinga et Zaïre‑Emery, reflétant l’équilibre recherché par Deschamps.

Ce rassemblement précède une tournée de deux matchs amicaux de haut niveau, d’abord face au Brésil à Boston (26 mars), puis contre la Colombie à Washington (29 mars), qui serviront à affiner les choix tactiques et l’état de forme des joueurs avant la liste finale du Mondial, attendue le 13 mai.

Deschamps et la décision controversée de la CAF

Au moment d’aborder un autre sujet d’actualité footballistique, Didier Deschamps a été interrogé sur la récente décision de la Confédération africaine de football (CAF) d’attribuer rétroactivement la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc.

Cette décision fait suite à une procédure d’appel après une finale disputée le 18 janvier 2026 à Rabat qui avait été remportée sur le terrain par le Sénégal (1‑0 après prolongation). La CAF, saisie par la Fédération royale marocaine de football, a estimé que l’équipe sénégalaise avait enfreint les règles de la compétition en quittant temporairement le terrain lors d’une protestation contre une décision arbitrale, ce qui, aux termes des articles 82 et 84 du règlement, vaut forfait et une défaite 3‑0.

La nouvelle a provoqué des réactions fortes dans le monde du football africain et au‑delà, avec notamment l’annonce par la Fédération sénégalaise de son intention de saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS) afin de contester cette décision, jugée « sans fondement » par ses dirigeants.

Le sélectionneur a exprimé son étonnement face à l’attribution du titre au Maroc par la confédération africaine. « Qu’est-ce que je vais vous dire… », a d’abord ouvert, un peu embarrassé, Didier Deschamps. « Comme l’ensemble d’entre vous je pense, je suis surpris par cette décision et qu’elle intervienne deux mois après. » a t-il déclaré avant d’ajouter « Après, c’est apparemment sur le temps juridique : appel, le TAS… bon, ce n’est pas dans mon domaine, a poursuivi le sélectionneur. Voilà. C’est pour le moins surprenant, je ne vais pas en dire plus. »

Les Bleus se concentrent désormais sur leur préparation immédiate, avec un départ programmé vers les États‑Unis pour disputer leurs deux matchs amicaux. Après ce cycle de mars, la Fédération française de football s’apprête à dévoiler sa liste définitive pour la Coupe du monde 2026 le 13 mai prochain, ultime étape avant le grand rendez‑vous estival.